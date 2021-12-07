Тенге и валюты других стран ослабли за прошлую неделю

Валюты многих развивающихся стран за прошедшую неделю претерпевали некоторые изменения в связи с внутренней экономической и политической нестабильностью, с падением индекса доллара и обнаружением нового штамма коронавируса. Подробнее читайте в материале NUR.KZ
Согласно недельному обзору Национального банка РК, тенге ослаб на 1,2%, и к 3 декабря текущего года его курс по отношению к доллару США сложился на уровне 436,29 тенге.
Валюты других развивающихся стран с 26 ноября по 3 декабря тоже испытывали разные изменения.
Также наблюдалось падение индекса доллара США DXY (среднее отношение доллара к 6 валютам: евро, йена, фунт, франк, канадский доллар, шведская крона) на фоне обеспокоенности в мире по поводу нового штамма "омикрон".
На фоне снижения курса американской валюты укрепились следующие валюты развивающихся стран, наиболее торгуемых с точки зрения объемов к доллару США:
- Мексиканское песо - с 21,92 до 21,27 (+3%).
- Южноафриканский ранд - с 16,29 до 16,08 (+1,3).
- Российский рубль на ожиданиях дальнейшего повышения ключевой ставки Центрального банка России и на фоне дорожающей нефти укрепился с 75,61 до 73,88 рублей за доллар (+2,3%).
Ослабли следующие валюты развивающихся стран, наиболее торгуемых с точки зрения объемов к доллару США:
- Индийская рупия - с 74,87 до 75,17 (-0,4%) на фоне обеспокоенности вокруг нового штамма коронавируса.
- Индонезийская рупия - с 14 358 до 14 420 (-0,4%) на фоне оттока иностранного капитала и сообщения международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, что продолжительное замедление роста является ключевым фактором, способствующим понижению рейтинга для Индонезии. Также на 2022 год прогнозируется понижение ВВП страны с 4,5% до 3,6%.
- Бразильский реал - с 5,6 до 5,65 (-0,9%) на фоне снижения глобального риск-сентимента инвесторов и заявления председателя ФРС США о скором сокращении выкупа активов.
- Турецкая лира - с 12,34 до 13,7 (-11%) на фоне очередного заявления президента Турции Эрдогана о том, что дальнейшее снижение процентных ставок приведет к снижению инфляции. К тому же международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте до уровня «ВВ-».
Обзор по валютам с начала текущего года
Годовая динамика валют развивающихся стран показала падение курса практически всех валют, кроме российского рубля (+0,2%) относительно доллара США.
Большое падение ощутила турецкая лира, побив антирекорд в минус 84,1%. Южноафриканский ранд упал с начала года на 9,5%. Слабел в течение года и тенге, снизив свое значение на 3,7% к доллару США. Меньше всего ослабли индийская(-2,9%) и индонезийская рупии (-2,6%).
Актуальные обзоры курса тенге по отношению к основным мировым валютам на ежедневной основе предоставляются в материалах NUR.KZ
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945597-tenge-i-valyuty-drugih-stran-oslabli-za-proshluyu-nedelyu/