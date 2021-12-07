Тенге и валюты других стран ослабли за прошлую неделю

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Валюты многих развивающихся стран за прошедшую неделю претерпевали некоторые изменения в связи с внутренней экономической и политической нестабильностью, с падением индекса доллара и обнаружением нового штамма коронавируса. Подробнее читайте в материале NUR.KZ

Согласно недельному обзору Национального банка РК, тенге ослаб на 1,2%, и к 3 декабря текущего года его курс по отношению к доллару США сложился на уровне 436,29 тенге.

Валюты других развивающихся стран с 26 ноября по 3 декабря тоже испытывали разные изменения.

Также наблюдалось падение индекса доллара США DXY (среднее отношение доллара к 6 валютам: евро, йена, фунт, франк, канадский доллар, шведская крона) на фоне обеспокоенности в мире по поводу нового штамма "омикрон".

Инфографика: Национальный Банк РК

На фоне снижения курса американской валюты укрепились следующие валюты развивающихся стран, наиболее торгуемых с точки зрения объемов к доллару США:

Мексиканское песо - с 21,92 до 21,27 ( +3% ).

- с 21,92 до ( ). Южноафриканский ранд - с 16,29 до 16,08 ( +1,3 ).

- с 16,29 до ( ). Российский рубль на ожиданиях дальнейшего повышения ключевой ставки Центрального банка России и на фоне дорожающей нефти укрепился с 75,61 до 73,88 рублей за доллар (+2,3%).

Ослабли следующие валюты развивающихся стран, наиболее торгуемых с точки зрения объемов к доллару США:

Индийская рупия - с 74,87 до 75,17 ( -0,4% ) на фоне обеспокоенности вокруг нового штамма коронавируса.

- с 74,87 до ( ) на фоне обеспокоенности вокруг нового штамма коронавируса. Индонезийская рупия - с 14 358 до 14 420 ( -0,4% ) на фоне оттока иностранного капитала и сообщения международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, что продолжительное замедление роста является ключевым фактором, способствующим понижению рейтинга для Индонезии. Также на 2022 год прогнозируется понижение ВВП страны с 4,5% до 3,6%.

- с 14 358 до ( ) на фоне оттока иностранного капитала и сообщения международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, что продолжительное замедление роста является ключевым фактором, способствующим понижению рейтинга для Индонезии. Также на 2022 год прогнозируется понижение ВВП страны с 4,5% до 3,6%. Бразильский реал - с 5,6 до 5,65 ( -0,9% ) на фоне снижения глобального риск-сентимента инвесторов и заявления председателя ФРС США о скором сокращении выкупа активов.

- с 5,6 до ( ) на фоне снижения глобального риск-сентимента инвесторов и заявления председателя ФРС США о скором сокращении выкупа активов. Турецкая лира - с 12,34 до 13,7 (-11%) на фоне очередного заявления президента Турции Эрдогана о том, что дальнейшее снижение процентных ставок приведет к снижению инфляции. К тому же международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте до уровня «ВВ-».

Инфографика: Национальный Банк РК

Обзор по валютам с начала текущего года

Годовая динамика валют развивающихся стран показала падение курса практически всех валют, кроме российского рубля (+0,2%) относительно доллара США.

Большое падение ощутила турецкая лира, побив антирекорд в минус 84,1%. Южноафриканский ранд упал с начала года на 9,5%. Слабел в течение года и тенге, снизив свое значение на 3,7% к доллару США. Меньше всего ослабли индийская(-2,9%) и индонезийская рупии (-2,6%).

Инфографика: Национальный Банк РК

Актуальные обзоры курса тенге по отношению к основным мировым валютам на ежедневной основе предоставляются в материалах NUR.KZ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945597-tenge-i-valyuty-drugih-stran-oslabli-za-proshluyu-nedelyu/