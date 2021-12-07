Как получить доход от сэкономленных денег

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Если у вас есть немного отложенных денег, и вы думаете, как ими распорядиться так, чтобы они приносили доход, то есть несколько вариантов вложений. Об их видах читайте в материале NUR.KZ.

Виды инвестирования

Как отмечают специалисты обучающего медиапортала Fingramota.kz, люди работают, чтобы заработать деньги, а инвесторы не просто зарабатывают, а заставляют деньги работать на себя.

Инвестиции - это вложение денег в определенные активы, которые направлены на получение прибыли. Если вы вкладываете куда-то деньги для дальнейшего их преумножения, значит вы - инвестор.

Банковский вклад

Самый известный среди населения способ инвестирования - банковский вклад или депозит. Способ достаточно надежный, но больше подходит для сохранения денежных средств, нежели для их накопления.

Недвижимость

Еще один известный способ - вложить деньги в недвижимость. Покупать квартиры или дома, коммерческие помещения и сдавать их в аренду, а при выгодно сложившейся обстановке на рынке продавать их.

Главным минусом такого вида инвестирования является необходимость вложения больших сумм денег и дальнейшие расходы на налоги, коммунальные услуги, ремонт.

Накопительное страхование

Рассмотрим в качестве инструмента инвестирования накопительное страхование, с помощью которого можно накопить деньги на значимые события: образование, свадьба, покупка недвижимости.

Это своеобразная копилка, которую необходимо пополнять в течение определенного срока. При этом жизнь и здоровье владельца такого полиса будут застрахованы. Когда оговоренный срок страхования заканчивается, выплачивается вся накопленная сумма с небольшими процентами.

При наступлении страхового случая, травме или смерти владельца договора, сумма, которая должна была быть накоплена к концу срока, выплачивается указанному выгодоприобретателю.

Договор страхования, как и все договоры, требует тщательного изучения. По некоторым условиям договора страховщик может каждый год определять и менять доходность, поэтому к концу срока договора прибыль может оказаться нулевой.

Драгоценные металлы

Следующий вид инвестиций - драгоценные металлы: золото, серебро, сюда же можно отнести коллекционные монеты. Такой вид вложения для получения хорошей выгоды предусматривает длительное хранение средств в материальных ценностях.

Ценные бумаги

Ценные бумаги - известный финансовый инструмент для инвестиций, к ним относятся акции, облигации, векселя, чеки, закладные, сберегательные сертификаты, их выпускают организации для привлечения денег в свой бизнес.

За свои денежные средства можно купить так называемый "денежный" документ, предоставляющий право владения имуществом какой-либо организации или удостоверяющий отношения займа с ней.

Рынок ценных бумаг называется фондовым, потому что сами такие бумаги являются фондовыми активами. Средняя доходность таких денежных бумаг намного выше, чем у банковских вкладов, но они достаточно рискованны.

Чтобы получить прирост своих денежных средств, необходимо учиться инвестированию в ценные бумаги, анализировать ситуацию на рынке, оценивать риски. При неправильно выбранной стратегии, можно очень быстро лишиться всех своих вложений.

Если представленные выше способы инвестирования довольно просты и известны казахстанцам, то с ценными бумагами все гораздо сложнее. Давайте попробуем разобраться.

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Как покупать и торговать ценными бумагами?

Рынок ценных бумаг работает, как любой другой рынок, где продавцы предлагают товар, а покупатели его покупают. Инвесторы покупают ценные бумаги у организаций, выпустивших эти бумаги, и перепродают таким же инвесторам.

Торгуют они на фондовом рынке, это абстракция, означающая совокупность действий и механизмов, делающих возможными торговлю ценными бумагами.

Фондовая биржа - это место для совершения торговых сделок, которое сводит вместе покупателей и продавцов ценных бумаг. У каждой фондовой биржи есть физический адрес, правила и расписание работы.

Ценные бумаги выпускают предприятия, которые хотят увеличить объемы производства, повысить свою рентабельность, купить новое оборудование и так далее.

Можно, конечно, изъять некоторое количество денег из своего оборотного капитала, но при этом есть риск оставить работников без заработной платы или задолжать за поставляемое сырье. Можно взять в банке кредит, пройти долгую бумажную процедуру, предоставить свой бизнес-план, залог, застраховать все это, и под немалые проценты получить наконец нужную сумму.

Но есть вариант попроще - фондовый рынок. Его чаще всего и используют владельцы бизнеса. Они разделяют стоимость своего предприятия на много-много равных частей, называемых акциями, а потом эти части продают. У предприятия появляются деньги на развитие и совладельцы, обычно с небольшой долей владения.

Второй вариант с фондовым рынком заключается в том, что деньги там можно просто занять. Владелец предприятия выпускает облигации на необходимую сумму и продает их на бирже с обещанием выкупить обратно через определенный срок и заплатить процент покупателям.

Ставка вознаграждения, срок действия облигаций и их первичная стоимость оговариваются заранее. Получается, предприниматель берет обычный кредит, только не в банке, а у нескольких кредиторов сразу, но без залога и под более низкие проценты.

Конечно, выйти на биржу не так просто, владельцам предприятий необходимо пройти множество обязательных и дорогостоящих процедур. После этого они смогут выпускать свои ценные бумаги, быть эмитентами, государство, кстати, тоже может выпускать свои денежные бумаги.

Риски инвесторов

Инвестиции в той или иной степени являются рискованными. Просчитать их все невозможно, как и получить 100% дохода без рисков для своих денежных средств.

Ценные бумаги имеют разную степень риска: есть надежные, но с небольшой доходностью, есть более доходные, но и более рисковые. Профессиональные инвесторы постоянно анализируют и минимизируют риски, добиваясь хорошего уровня доходности.

Профессионалы покупают ценные бумаги с разной степенью рисков. Облигации, например, считаются менее рисковыми чем акции, потому что они относятся к инвестициям с фиксированной доходностью.

Цены на акции могут очень резко взлететь или очень сильно упасть. Предугадать заранее, как они дальше себя поведут, довольно трудно. Цены на них могут зависеть даже от погоды на улице, от неосторожных слов каких-нибудь знаменитостей, которым многие доверяют.

Облигации не зависят от непредсказуемых факторов, их доходность достаточно стабильна. Однако предприятие-эмитент, выпустившее облигации, может обанкротиться и не сумеет выплатить свои долги.

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Правила для начинающих инвесторов

Основное правило фондового рынка: чем выше риск потерять деньги, тем выше доходность финансового инструмента.

Если начинающие инвесторы не готовы когда-либо расстаться со своими сбережениями, вложения в ценные бумаги им не подходят, лучше выбрать более спокойный и предсказуемый депозит.

Не следует брать кредит или занимать деньги для того, чтобы вложить их в инвестиции. Желательно рассчитывать на деньги, которые есть в наличии на данный момент.

Отметим, что в 2021 году казахстанцы стали активнее интересоваться инвестированием и покупать ценные бумаги, а также увеличился спрос на золотые слитки аффинированного золота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1945474-kak-poluchit-dohod-ot-sekonomlennyh-deneg/