Мясо резко подорожало в октябре в Казахстане

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В октябре текущего года в Казахстане подорожали все виды мяса. Рост цен составил до 16% за год. Насколько изменилась стоимость данного продукта в разных городах Казахстана, узнали журналисты Нурфин.

Мясо активно дорожает, как в Казахстане, так и по всему миру. Так, казахстанские цены на мясо и птицу в октябре выросли на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а мировые – на 12,1%, передает мониторинговое агентство EnergyProm.

При этом в РК рост цен на протяжении последнего года наблюдался постоянно, его годовой размер к аналогичному месяцу прошлого года составлял от 6%.

А в мире с октября прошлого года по февраль текущего мясо и птица в годовом выражении дешевели, а с марта начали активно дорожать. Самый высокий годовой рост мировых цен наблюдался в июле – на 14,1%.

Инфографика: EnergyProm

В разрезе регионов Казахстана больше всего мясо и птица в октябре за год подорожали в Туркестанской области – на 18,4%. Заметный рост также был отмечен в Мангистауской области - на 16,6% и в Шымкенте - на 16,4%.

Меньше всего мясо и птица подорожали в Костанайской области – на 4,1%. Достаточно маленький рост цен также наблюдался в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – по 6,6%.

Сильнее всего в Казахстане подорожали баранина и птица - на 15,7%. Конина выросла в цене на 11,2%, свинина — на 8,7%, а говядина - на 8,6%.

Инфографика: EnergyProm

Дороже всего в Казахстане стоит конина. Средняя цена на конину с костями среди всех городов страны в октябре составила 2 557 тенге.

Далее по стоимости идет баранина с костями со средней ценой 2 399 тенге, говядина с костями – 2 234 тенге, свинина с костями – 1 808 тенге, а куры в среднем стоят 1 047 тенге за килограмм.

Инфографика: energyprom.kz

При этом производство мяса, птицы, а также пищевых субпродуктов в Казахстане за год выросло на 6,4%. С января по сентябрь его объем достиг 250,7 тысячи тонн.

Основная масса пришлась на домашнюю птицу – 194,8 тысячи тонн, а остальные 55,9 тысячи тонн – мясо крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей и животных семейства лошадиных.

Наибольшая доля объема производства птицы приходится всего на три области страны – Алматинскую, Акмолинскую и Восточно-Казахстанскую. Здесь было произведено 66,6 тысячи тонн, 56 тысяч тонн и 31,3 тысячи тонн птицы, соответственно.

Более половины произведённого мяса остальных животных также пришлось всего на три региона: Актюбинскую область - 14 тысяч тонн, Костанайскую область - 7,4 тысячи тонн и Павлодарскую область - 6,9 тысячи тонн.

Инфографика: EnergyProm

Напомним, что рост цен на мясо вносит значительный вклад в уровень инфляции продовольственных товаров в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1943315-myaso-rezko-podorozhalo-v-oktyabre-v-kazahstane/