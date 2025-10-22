От 8 тыс. тенге: сколько ежемесячно платят ветеранам в Казахстане

Ветераны Казахстана получают выплаты не только на 9 мая. Таким людям положено специальное государственное пособие, чей размер варьируется от 8,4 тыс. до 62,9 тыс. тенге в 2025 году. Подробнее – на NUR.KZ.

Традиционно казахстанские ветераны получают единовременные выплаты ко Дню Победы. Однако, помимо праздничных выплат, государство также осуществляет и ежемесячные.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 октября в Казахстане проживало 79 313 ветеранов, но только 85 из них – ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ).

16 556 ветеранов из общего числа приравнены по льготам к ветеранам ВОВ, 26 587 человек являются ветеранами боевых действий на территории других государств и 36 084 считаются тружениками тыла в годы ВОВ.

С начала 2025 года казахстанским ветеранам было выплачено специальное государственное пособие на сумму 12,6 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге.

Какой размер у специального госпособия:

ветераны ВОВ – 16 месячных расчетных показателя (МРП), то есть 62 912 тенге в 2025 году;

в 2025 году; лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью, полученной в годы ВОВ – 7,55 МРП ( 29 687 тенге );

); лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ – 6,19 МРП ( 24 339 тенге );

); участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП ( 24 339 тенге );

); военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 4,18 МРП ( 18 874 тенге );

); труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (8 376 тенге).

Отметим, что ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения ими иных социальных выплат, включая государственную пенсию.

Ранее мы также рассказывали о "шахтерском пособии", которое положено гражданам, долгое время проработавшим на вредных производствах.

А недавно стало известно, что выплаты ко Дню Республики получат некоторые жители Астаны.

