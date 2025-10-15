jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      Денежные выплаты ко Дню Республики получат некоторые жители Астаны

      Опубликовано:

      Девушка держит деньги
      Девушка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      В Астане получателям адресной социальной помощи выплатят денежные средства ко Дню Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление занятости и социальной защиты столицы.

      Как сообщили в Управлении занятости и социальной защиты Астаны, ко Дню Республики, который отмечается в Казахстане 25 октября, некоторые категории граждан получат выплаты в размере 4,5 МРП (17 694 тенге).

      "Согласно действующим правилам оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Астана, утвержденных решением маслихата города Астаны от 3 октября 2023 года № 84/10-VIII, оказывается только по одному основанию по наибольшей сумме один раз в год гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям, денежная выплата к соответствующей праздничной дате", - пояснили в управлении.

      Отмечается, что списки будут сформированы Управлением занятости и социальной защиты Астаны на основании заявлений получателей адресной социальной помощи, которые поступят до 25 октября.

      Недавно мы писали, что адресная социальная помощь выплачивается в определенных случаях. Однако почти 1,5 тысячи семей получали ее, имея несколько объектов недвижимости, в том числе коммерческую.

      Добавим, в этом месяце казахстанцев ждет дополнительный выходной из-за национального праздника. В 2025 году День Республики, который отмечается 25 октября, выпадает на субботу, и выходной переносится на понедельник. Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 25, 26 и 27 октября.

