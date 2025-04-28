Стало известно, какие выплаты получат ветераны ВОВ и труженики тыла в Алматы
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Глава Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов рассказал, какие выплаты получат ветераны ВОВ и труженики тыла к 9 мая, передает NUR.KZ.
Во время внеочередной XХIX сессии маслихата Алматы Бауржан Жаубасов сообщил о повышении размера единовременной выплаты ветеранам ВОВ к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне до 5 млн тенге. Кроме того, депутаты маслихата одобрили предложение акима города Ерболата Досаева о повышении выплат труженикам тыла с 50 до 100 тыс. тенге.
Выплата будет производиться районными акиматами города без истребования заявлений, согласно предоставленным спискам НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы на счета в банках второго уровня.
В акимате отметили, что на сегодня в Алматы проживают 21 ветеран Великой Отечественной войны и 6 149 тружеников тыла.
Ранее сообщалось, что шести проживающим в Астане ветеранам Великой Отечественной войны выплатили по 5 млн тенге в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240175-stalo-izvestno-kakie-vyplaty-poluchat-veterany-vov-i-truzheniki-tyla-v-almaty/