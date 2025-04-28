Стало известно, какие выплаты получат ветераны ВОВ и труженики тыла в Алматы

Глава Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов рассказал, какие выплаты получат ветераны ВОВ и труженики тыла к 9 мая, передает NUR.KZ.

Во время внеочередной XХIX сессии маслихата Алматы Бауржан Жаубасов сообщил о повышении размера единовременной выплаты ветеранам ВОВ к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне до 5 млн тенге. Кроме того, депутаты маслихата одобрили предложение акима города Ерболата Досаева о повышении выплат труженикам тыла с 50 до 100 тыс. тенге.

Выплата будет производиться районными акиматами города без истребования заявлений, согласно предоставленным спискам НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы на счета в банках второго уровня.

В акимате отметили, что на сегодня в Алматы проживают 21 ветеран Великой Отечественной войны и 6 149 тружеников тыла.

Ранее сообщалось, что шести проживающим в Астане ветеранам Великой Отечественной войны выплатили по 5 млн тенге в Астане.