    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      В каком случае кредиты могут стать препятствием для получения АСП, разъяснила Жакупова

      Опубликовано:

      Женщина держится за голову
      Женщина. Иллюстративное фото: freepik.com

      Глава Минтруда в кулуарах мажилиса разъяснила суть документа, который может ограничить получение адресной социальной помощи, передает корреспондент NUR.KZ.

      Светлана Жакупова отметила, что этот документ является не нормативно-правовым актом, а консультативным документом регуляторной политики.

      "Ипотечных кредитов это не будет касаться. Наоборот, государство приветствует, если семья открыла депозиты и, соответственно, планирует в будущем собрать определенную сумму для первоначального взноса, для того, чтобы получить или купить свою квартиру", - сказала Светлана Жакупова.

      Документ, по ее словам, предназначен, чтобы информировать общество о позиции Минтруда.

      "Есть такие факты (перекрытия кредита АСП - прим. ред.), и нужно исправлять ситуацию. То есть логика проста по кредитам: невозможно брать кредит и закрывать адресной социальной помощью. То есть логика должна работать у всех, кто претендует на меры помощи", - сказала Жакупова.

      В пример она привела семью, которая взяла потребительский кредит и приобрела товары длительного потребления.

      "Мы говорим о том, что расходы на обслуживание кредита в семье рассчитываются самое меньшее в два прожиточных минимума на каждого члена семьи. Допустим, семья из трех человек взяла кредит 3 миллиона тенге для приобретения предметов каких-то и так далее. Вот эти 3 миллиона делятся на 3 месяца в квартале. Это по миллиону выходит. Миллион делится на каждого члена семьи, выходит по 300 тысяч тенге. Что превышает черту бедности. Соответственно, данная семья не получит АСП. Справедливо? Я считаю, справедливо", - подчеркнула министр.

      Другая ситуация, если семья получила получила кредит в 300 тысяч тенге.

      "300 тысяч делим на 3 квартала и получаем 100 тысяч. 100 тысяч делим на 3 члена семьи и получаем 30 тысяч - это ниже черты бедности, они будут получать адресную социальную помощь", - резюмировала глава Минтруда.

      Добавим, сегодня министр труда и социальной зашиты населения Светлана Жакупова ответила на вопрос о том, какие категории граждан могут лишить льгот.

      Напомним, Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, заявил, что нужно унифицировать размеры соцвыплат для категории СУСН.

      Позже Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова прокомментировала слова президента.

      Накануне Олжас Бектенов поручил исключить в Казахстане сомнительные льготы и выплаты, а также разработать единый для всех регионов стандарт мер социальной поддержки до 1 декабря.

