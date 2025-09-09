Исключить в Казахстане сомнительные льготы и выплаты поручил Бектенов

На заседании правительства премьер-министр заявил, что в Казахстане надо исключить сомнительные льготы и выплаты и создать единый стандарт мер соцподдержки, передает корреспондент NUR.KZ.

"Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами и акиматами необходимо разработать единый для всех регионов стандарт мер социальной поддержки до 1 декабря. Надо исключить все сомнительные и неэффективные социальные льготы и выплаты.

Мы сохраним социальную справедливость и будем принимать меры по противодействию психологии иждивенчества. Задача правительства - создать для всех равные условия, а граждане должны стремиться получить работу, обеспечивать себя и свою семью. Государство же должно сосредоточиться на помощи только действительно нуждающимся", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что совместно с Министерством цифровизации до 1 ноября нужно внедрить Единую цифровую платформу социальной сферы при Министерстве труда.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня с ежегодным посланием народу Казахстана, заявил, что нужно унифицировать размеры соцвыплат для категории СУСН.

Позже Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова прокомментировала слова президента.

"Убирать льготы, лишать кого-то права... оптимизировать льготы - это как раз обеспечение эффективности, но основная цель была поставлена - во-первых изжить, искоренить социальное иждивенчество и мошенничество", - сказала Жакупова.

