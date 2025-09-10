Кому из казахстанцев могут сократить пособия и льготы: ответ министра труда

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Кому из казахстанцев могут сократить пособия и льготы: ответ министра труда

      Опубликовано:

      Купюры и монеты тенге в баночке
      Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В кулуарах правительства министр труда и социальной зашиты населения Светлана Жакупова ответила на вопрос о том, какие категории граждан могут лишить льгот, передает корреспондент NUR.KZ.

      Светлана Жакупова отметила, что говорить о лишении пособий какой-либо категории получателей льгот пока преждевременно. По ее словам, данное решение будет приниматься в обсуждении, с консультацией нескольких государственных органов.

      "На сегодняшний день мы собрали данные, что порядка 117 мер поддержки оказываются разными местными исполнительными органами. То, что говорил президент, оно подтверждается тем, что разного характера меры поддержки и в разных регионах и по разным возможностям бюджета.

      Мы должны принять единый социальный стандарт для того, чтобы эти стандарты работали не в отдельном регионе, не для отдельных граждан, а буквально для всех казахстанцев, если они имеют непосредственную нужду в данном виде поддержки", - ответила Жакупова.

      Жакупова еще раз подчеркнула, что на данный момент "рано говорить о сокращении льгот для какой-либо категории граждан".

      Напомним, Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, заявил, что нужно унифицировать размеры соцвыплат для категории СУСН.

      Позже Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова прокомментировала слова президента.

      Накануне Олжас Бектенов поручил исключить в Казахстане сомнительные льготы и выплаты, а также разработать единый для всех регионов стандарт мер социальной поддержки до 1 декабря.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.