Кому из казахстанцев могут сократить пособия и льготы: ответ министра труда

В кулуарах правительства министр труда и социальной зашиты населения Светлана Жакупова ответила на вопрос о том, какие категории граждан могут лишить льгот, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова отметила, что говорить о лишении пособий какой-либо категории получателей льгот пока преждевременно. По ее словам, данное решение будет приниматься в обсуждении, с консультацией нескольких государственных органов.

"На сегодняшний день мы собрали данные, что порядка 117 мер поддержки оказываются разными местными исполнительными органами. То, что говорил президент, оно подтверждается тем, что разного характера меры поддержки и в разных регионах и по разным возможностям бюджета.

Мы должны принять единый социальный стандарт для того, чтобы эти стандарты работали не в отдельном регионе, не для отдельных граждан, а буквально для всех казахстанцев, если они имеют непосредственную нужду в данном виде поддержки", - ответила Жакупова.

Жакупова еще раз подчеркнула, что на данный момент "рано говорить о сокращении льгот для какой-либо категории граждан".

Напомним, Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, заявил, что нужно унифицировать размеры соцвыплат для категории СУСН.

Позже Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова прокомментировала слова президента.

Накануне Олжас Бектенов поручил исключить в Казахстане сомнительные льготы и выплаты, а также разработать единый для всех регионов стандарт мер социальной поддержки до 1 декабря.

