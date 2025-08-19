jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Насколько выплаты работающим мамам больше пособий для безработных в Казахстане

      Опубликовано:

      Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане мамы с детьми до полутора лет получают финансовую поддержку. Работающие женщины в среднем получают на 60 тыс. тенге больше, чем безработные. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      Для воспитания детей и их обеспечения требуются немалые денежные средства. Поэтому государство поддерживает семьи с детьми. Одним из основных видов помощи является пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

      В 2025 году, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, размеры этого пособия следующие:

      • за первого ребенка – 22 648 тенге в месяц;
      • за второго – 26 777 тенге;
      • за третьего – 30 866 тенге;
      • за четвертого и последующих – 34 995 тенге.
      Такие пособия получают только неработающие казахстанки. А те, что были трудоустроены, вместо них получают соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), которые заметно больше.

      Так, размер социальной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет по итогам 7 месяцев 2025 года составил в среднем 88 766 тенге в месяц.

      Всего ее получателями стали 150,8 тыс. человек на сумму 254,2 млрд тенге. Непосредственно в июле соцвыплата была назначена 21,6 тыс. человек на сумму 36 млрд тенге.

      Для понимания: пособие с начала года в среднем получили 124,1 тыс. человек на сумму 25,4 млрд тенге, а непосредственно в июле – 125,8 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.

      Таким образом, социальная выплата по уходу за ребенком до полутора лет в среднем на 60 тыс. тенге больше аналогичного государственного пособия.

      Что еще получают казахстанские мамы

      Стоит отметить, что, помимо ежемесячных выплат, казахстанские мамы также получают пособие на рождение, и оно положено всем, независимо от трудоустройства. Размеры в 2025 году следующие:

      • на первых трех детей – 149 416 тенге единовременно;
      • на четвертого и последующих – 247 716 тенге.

      С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 201,7 тыс. человек на сумму 36,4 млрд тенге, а непосредственно в июле его получили 32,4 тыс. человек на 5,9 млрд тенге.

      При этом только работающие мамы также могут рассчитывать на получение "декретных". Так обычно называют соцвыплату по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами.

      Выплата зависит от среднемесячного официального дохода за последние 12 месяцев. По итогам 7 месяцев 2025 года ее средний размер составил 1 523 093 тенге. Всего выплаты получили 133,6 тыс. казахстанок на общую сумму 190,7 млрд тенге.

      Напомним, ранее декретные выплаты не имели "потолка", однако из-за коррупционных рисков в правительстве решили ввести ограничения, после чего их средний размер резко уменьшился.

