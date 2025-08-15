Минимальные выплаты спортсменам утвердили в Казахстане

В Казахстане утвердили минимальный размер ежемесячных выплат спортсменам, которые отличились на соревнованиях. В некоторых случаях суммы почти достигают миллиона тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанские спортсмены, которые становятся призерами на Олимпиадах или других крупных соревнованиях, получают от государства единовременные выплаты. В некоторых случаях суммы могут достигать сотен тысяч долларов.

Также государством предусмотрены пожизненные выплаты для чемпионов, которые вышли на пенсию. О том, кто может на них претендовать, мы рассказывали здесь.

Помимо этого действующие спортсмены, которые добились успехов на соревнованиях, получают от государства ежемесячные выплаты. Ранее их назначение и размер определялись на уровне каждого региона отдельно. Теперь же введены единые республиканские правила.

Согласно приказу Министерства туризма и спорта РК, у ежемесячных выплат теперь будет минимальный размер. Они положены как спортсменам, которые заняли призовые места, так и их тренерам, а суммы в некоторых случаях почти достигают 1 миллиона тенге.

Сколько будут платить спортсменам

Размер выплат зависит от уровня соревнования и места, которое занял спортсмен. При этом законом предусмотрен только нижний порог выплаты, а максимальный не ограничен.

Так, например, для участников Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, которые заняли 1 место, выплата составит не менее 250 месячных расчетных показателей (МРП), то есть не менее 983 000 тенге в месяц. Для тренеров, чьи спортсмены завоевали золото, сумма составит не менее 125 МРП (491 500 тенге).

За серебро спортсменам будут платить не менее 200 МРП (786 400 тенге), а за бронзу – не менее 150 МРП (589 800 тенге). Для тренеров суммы начинаются от 100 (393 200 тенге) и 75 МРП (294 900 тенге) соответственно.

Приказ предусматривает выплаты не только за олимпийские достижения, но также и за менее масштабные спортивные мероприятия, в том числе азиатские игры, чемпионаты и крупные соревнования внутри страны. Размеры выплат варьируются от 10 до 250 МРП для спортсменов и от 5 до 125 МРП для их тренеров.

При этом выплаты не зависят от количества наград – если спортсмен в течение года показал несколько высоких результатов, то размер денежного содержания устанавливается по одному наивысшему показателю по одному виду спорта.

Сам приказ начал действовать с 13 августа текущего года.

Напомним, ранее стало известно, что Казахстан вошел в топ-10 стран по размерам выплат за олимпийские медали.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.