Ускорить назначение соцвыплат планируют в Казахстане

В Казахстане готовят к запуску проект, который автоматизирует назначение некоторых социальных выплат. О том, кого в первую очередь коснется оптимизация, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие пособия и соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) назначаются в Казахстане проактивно. Система сама выявляет граждан, которым положена финансовая поддержка, и отправляет им SMS-сообщение с предложением оформить выплату. Получателям остается лишь дать согласие.

Однако в ближайшем будущем планируется оптимизировать назначение социальных выплат. Министерство труда и социальной защиты населения РК готовит к запуску пилотный проект по автоматизации процессов по назначению, отказу в назначении, перерасчету, приостановлению и прекращению некоторых соцвыплат из ГФСС.

В рамках проекта планируется убрать участие сотрудников ГФСС в принятии решений по соцвыплатам – это должно ускорить перевод денег получателям и сократить задержки в приостановке или прекращении выплат.

Пилотный проект затронет только электронные заявления и те, что были оформлены в рамках проактивного назначения. Назначение, отказ, перерасчет, приостановка и прекращение выплат будут происходить автоматически.

Чтобы казахстанец смог получить такую услугу, он должен соответствовать следующим критериям:

социальные отчисления поступают от одного работодателя (исключения: индивидуальные предприниматели (ИП), главы крестьянских хозяйств и лица, занимающиеся частной практикой);

все отчисления сделаны вовремя;

размер пенсионных взносов и социальных отчислений должен соответствовать одной и той же зарплате;

все нужные документы есть в цифровом виде.

Сейчас проект на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 27 июня 2025 года. Его авторы считают, что изменения позволят сократить сроки оказания государственных услуг. О старте пилотного проекта будет сообщено дополнительно.

Отметим, что пункт соответствия пенсионных взносов и соцотчислений был добавлен неспроста. Ранее размер некоторых соцвыплат можно было искусственно завышать, но с новым требованием это сделать невозможно.

Также напомним, что отказ от проактивного назначения пособия или соцвыплаты не отменяет право человека на получение финансовой поддержки. Что делать гражданам, которые по какой-то причине ответили отказом на SMS-сообщение, мы подробно рассказывали здесь.