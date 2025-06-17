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    Финансы

      Ускорить назначение соцвыплат планируют в Казахстане

      Опубликовано:

      Оформление пособий в онлайн-формате.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане готовят к запуску проект, который автоматизирует назначение некоторых социальных выплат. О том, кого в первую очередь коснется оптимизация, узнали журналисты NUR.KZ.

      Многие пособия и соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) назначаются в Казахстане проактивно. Система сама выявляет граждан, которым положена финансовая поддержка, и отправляет им SMS-сообщение с предложением оформить выплату. Получателям остается лишь дать согласие.

      Однако в ближайшем будущем планируется оптимизировать назначение социальных выплат. Министерство труда и социальной защиты населения РК готовит к запуску пилотный проект по автоматизации процессов по назначению, отказу в назначении, перерасчету, приостановлению и прекращению некоторых соцвыплат из ГФСС.

      В рамках проекта планируется убрать участие сотрудников ГФСС в принятии решений по соцвыплатам – это должно ускорить перевод денег получателям и сократить задержки в приостановке или прекращении выплат.

      Пилотный проект затронет только электронные заявления и те, что были оформлены в рамках проактивного назначения. Назначение, отказ, перерасчет, приостановка и прекращение выплат будут происходить автоматически.

      Чтобы казахстанец смог получить такую услугу, он должен соответствовать следующим критериям:

      • социальные отчисления поступают от одного работодателя (исключения: индивидуальные предприниматели (ИП), главы крестьянских хозяйств и лица, занимающиеся частной практикой);
      • все отчисления сделаны вовремя;
      • размер пенсионных взносов и социальных отчислений должен соответствовать одной и той же зарплате;
      • все нужные документы есть в цифровом виде.

      Сейчас проект на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 27 июня 2025 года. Его авторы считают, что изменения позволят сократить сроки оказания государственных услуг. О старте пилотного проекта будет сообщено дополнительно.

      Отметим, что пункт соответствия пенсионных взносов и соцотчислений был добавлен неспроста. Ранее размер некоторых соцвыплат можно было искусственно завышать, но с новым требованием это сделать невозможно.

      Также напомним, что отказ от проактивного назначения пособия или соцвыплаты не отменяет право человека на получение финансовой поддержки. Что делать гражданам, которые по какой-то причине ответили отказом на SMS-сообщение, мы подробно рассказывали здесь.

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