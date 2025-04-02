Как могут получить пособия казахстанцы, не ответившие на SMS с номера 1414

С начала года 72 тыс. казахстанцев автоматически назначили пособия и соцвыплаты. Такая возможность была у тех, кто получил сообщение с номера 1414. Что делать не ответившим на него, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане с начала 2023 года действует Цифровая карта семьи – система способная в автоматическом режиме выявлять граждан, которым по закону положена государственная поддержка.

Когда система находит такого человека, она направляет ему на телефон SMS-сообщение с номера 1414 с предложением оформить подходящее пособие или социальную выплату – казахстанцу остается лишь ответить на него согласием, указать свой банковский счет и ждать его пополнения.

Важно: нельзя указывать полные данные банковской карты, в частности, срок ее действия и CVV-код, который обычно указан на обратной стороне. Это также касается паролей и других данных – такую информацию могут запросить только мошенники.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с начала года такие SMS-сообщения получили 133,6 тыс. человек, из которых порядка 72,3 тыс. в итоге воспользовались правом на проактивное назначение пособия. То есть больше половины граждан доверились системе и теперь получают положенные им выплаты от государства.

Для понимания: за весь 2024 год такие сообщения получили более 642 тыс. казахстанцев, но лишь 40% из них в итоге дали свое согласие – кто-то отказывался по незнанию, некоторые игнорировали сообщение, думая, что это обман, а другие просто не заметили его или вовсе удалили.

Однако важно учесть, что отказ не лишает гражданина права на получение пособия. Просто вместо автоматического назначения придется самостоятельно обратиться за выплатами в Центр обслуживания населения (ЦОН) или подать заявку через портал" Электронного правительства".

Напомним, в настоящее время через Цифровую карту семьи назначается пять видов государственных пособий:

родителю или опекуну, воспитывающему ребенка с инвалидностью; по инвалидности; пособие по потере кормильца; многодетным семьям; многодетным матерям, награжденным подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа".

А также три социальные выплаты и два вида государственной поддержки:

на случай утраты трудоспособности; на случай потери работы; соцвыплата по потере кормильца; адресная социальная помощь; единовременная выплата на погребение.

Также в Минтруда отметили, что через систему реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса "қандас" и мерах занятости для безработных лиц.

Главное, что должны помнить казахстанцы – такие выплаты и пособия могут быть назначены только через SMS-сообщение, которое отправляет Единый контакт-центр с номера 1414. Напомним, чтобы такое сообщение пришло, номер телефона должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан.