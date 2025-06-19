"Как у всех": о своих пенсионных накоплениях рассказала министр труда и соцзащиты
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Сегодня, 19 июня, в кулуарах сената главу Министерства труда и соцзащиты спросили о размере пенсионных накоплений, передает корреспондент NUR.KZ.
"Я могу получать три выплаты, потому что у меня есть стаж работы до 1998 года. Я работала с 16-ти лет - после 10-го класса. Соответственно, у меня есть накопления из ЕНПФ и базовая пенсия.
Сумму я не считала, но сумма как у всех - если бы я сегодня вышла, у меня была бы минимальная базовая пенсия, в пределах 32 тысяч тенге. Но в среднем это 47 тысяч тенге - базовая", - сообщила министр Светлана Жакупова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2257212-kak-u-vseh-o-svoih-pensionnyh-nakopleniyah-rasskazala-ministr-truda-i-soczashchity/
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