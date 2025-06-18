Кому из многодетных урежут меры соцподдержки, рассказала глава Минтруда
Опубликовано:
Глава Минтруда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах мажилиса рассказала, что изменится в части оказания помощи многодетным семьям, передает NUR.KZ.
"Многодетным семьям никакая помощь урезаться не будет, но будут считаться критерии нуждаемости. Уходят только те семьи, которые сами выступают инвесторами. У которых на каждого члена семьи четыре прожиточных минимума.
Пределы уже определены: два и более автотранспортных средства и объекта недвижимости. То есть люди достаточно обеспеченные и не нуждаются в мерах социальной поддержки", - считает Светлана Жакупова.
Она привела и расчеты по доходам.
"У тех, у кого более 200 тыс. тенге на каждого члена семьи. Если шесть человек по 200 тыс., то это около 1 млн 200 тыс.", - сказала министр.
Напомним, ранее поправки в правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи подготовило Минтруда - документ был вынесен на публичное обсуждение.
В проекте предусматривалось получение сведений о расходных операциях, движению денежных средств на банковских счетах, банковских займах, микрокредите, сберегательном вкладе, депозите при согласии претендента на оказание государственной адресной социальной помощи.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256822-komu-iz-mnogodetnyh-urezhut-mery-socpodderzhki-rasskazala-glava-mintruda/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах