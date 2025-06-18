Кому из многодетных урежут меры соцподдержки, рассказала глава Минтруда

Глава Минтруда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах мажилиса рассказала, что изменится в части оказания помощи многодетным семьям, передает NUR.KZ.

"Многодетным семьям никакая помощь урезаться не будет, но будут считаться критерии нуждаемости. Уходят только те семьи, которые сами выступают инвесторами. У которых на каждого члена семьи четыре прожиточных минимума.

Пределы уже определены: два и более автотранспортных средства и объекта недвижимости. То есть люди достаточно обеспеченные и не нуждаются в мерах социальной поддержки", - считает Светлана Жакупова.

Она привела и расчеты по доходам.

"У тех, у кого более 200 тыс. тенге на каждого члена семьи. Если шесть человек по 200 тыс., то это около 1 млн 200 тыс.", - сказала министр.

Напомним, ранее поправки в правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи подготовило Минтруда - документ был вынесен на публичное обсуждение.

В проекте предусматривалось получение сведений о расходных операциях, движению денежных средств на банковских счетах, банковских займах, микрокредите, сберегательном вкладе, депозите при согласии претендента на оказание государственной адресной социальной помощи.