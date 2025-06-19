Почему в Казахстане решили пересмотреть помощь многодетным, ответила министр труда

В кулуарах сената глава Минтруда и соцзащиты Светлана Жакупова ответила, с чем связан пересмотр политики помощи многодетным в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра спросили, связано ли это с дефицитом бюджета.

"Совершенно нет. Сама трансформация социальной политики предусматривает, во-первых, внедрение принципа социальной справедливости в распределении социальных благ между казахстанцами, потому что, в соответствии с Конституцией, все равны.

И эта работа началась тогда, когда начали выявляться региональные диспропорции в обеспечении, мы все знаем, что соцпакеты в мегаполисах намного лучше, чем в отдаленных районах и селах, и поэтому, чтобы обеспечить равный доступ к социальным благам, полностью пересматривается социальная политика", - ответила Светлана Жакупова.

Глава Минтруда и соцзащиты добавила, что при этом "никого ущемлять не будут".

"Есть звание "многодетная мама", и рядом, допустим, стоит мама, которая одна воспитывает ребенка, она не работает, и ей не хватает на ребенка и так далее, то в приоритете должна быть та мама, у которой не хватает средств, либо многодетная мама, у которой достаточно средств? В этом и заключается принцип социальной справедливости", - добавила министр.

По ее словам, пока эти изменения тестируются в пилотном режиме. В будущем изменения в помощи коснутся те семьи, у которых в собственности выявлены дома и машины, а среднедушевой доход на каждого члена семьи выше четырех прожиточных минимумов.

Напомним, ранее поправки в правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи подготовило Минтруда - документ был вынесен на публичное обсуждение.

В проекте предусматривалось получение сведений о расходных операциях, движению денежных средств на банковских счетах, банковских займах, микрокредите, сберегательном вкладе, депозите при согласии претендента на оказание государственной адресной социальной помощи.

Вчера Жакупова рассказала, что изменится в части оказания помощи многодетным семьям. Как пояснила министр, многодетным семьям никакая помощь урезаться не будет, но будут считаться критерии нуждаемости.