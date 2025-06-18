Казахстанке перестали выдавать пенсию, так как она копила деньги на санаторий

Пенсионерка из Петропавловка несколько месяцев не снимала пенсию, так как планировала поехать в санаторий, но за отсутствие движения на счету выплаты ей остановили, сообщает телеканал "Астана".

По словам Ирины Панфиловой, ранее ее 72-летняя мама решила снять накопленную пенсию. Из-за продолжительной болезни женщина-инвалид делает это не часто, так как редко выходит их дома, а средства копились на карте. На них пожилая горожанка планировала поездку в санаторий. Но придя в банк выяснилось, что денег на счету нет. Более того, выплаты и вовсе были приостановлены.

"Сейчас мы пришли в отдел соцзащиты. Нам говорят о том, что да, действительно так и есть. Они говорят, что это вина банка. Якобы банк три месяца назад им прислал уведомление о том что у мамы с декабря нет движения по счету. Хотя на самом деле она в марте приходила, снимала свою пенсию. Как такое может быть?

Ну если вы видите, что пошло движение по счету, почему вы назад не возобновляете выплаты? Теперь в отделе соцзащиты нам говорят, что мы обязаны ехать в банк - брать там уведомление, что счет существует, принести номер счета, написать заявление, они будут рассматривать восемь дней и потом возобновят с июля", - возмутилась Панфилова.

В самом отделе соцзащиты говорят, что действовали исключительно в рамках закона. Зачастую в госорган поступают сведения от банков второго уровня о том, что некоторые получатели пенсий и пособий не снимают средства в течение трех месяцев. Таких горожан стараются найти и поинтересоваться о причинах. Если деньги просто копят, то нужно написать заявление.

"Данная гражданка не обратилась к нам с заявлением о накоплении. Если клиент не обращается, мы направляем электронный макет дела на приостановление. Сведения поступили нам в апреле. С 1мая мы ей все пенсионные выплаты приостановили на основании социального кодекса", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела по социальному обеспечению Адай Карагожин.

По словам юриста Олега Хрупина, пенсионные выплаты действительно могут приостановить, если деньги не снимали три месяца. Но это еще нужно подтвердить.

"Если принят кодекс, если в нем какие-то появились новые требования, то, в любом случае, на государственном уровне через СМИ необходимо было довести эту информацию, эти обстоятельства до, как минимум, жителей пенсионного возраста нашей страны", - считает юрист.

Дочь пенсионерки Ирина уверена, что ситуация с ее мамой - случай не единичный, а о нововведениях знает далеко не каждый получатель пенсии.

"Нам сказали, что если мы до 20 числа не успеем, то это все - она получит только в августе. Никакого уведомления нам не приходило. Она у меня с инвалидностью. Почему нельзя было отправить соцработника и проверить что-то случилось? Никаких мер не предпринимается. Мы просто туда-сюда ходим", - добавила Панфилова.

В самой соцзащите обнадежили, что все недоначисленные средства горожанке вернут, правда уже в следующем месяце.

Ранее мы писали, в каких случаях, если не снимать пенсию с карты, ее могут приостановить в Казахстане. Тогда отмечалось, что "Правительство для граждан" на основании решения уполномоченного органа приостанавливает выплату пенсий и пособий с первого числа следующего месяца после выявления факта отсутствия расходных операций на протяжении трех и более месяцев по банковскому счету получателя.

То есть пенсию перестают платить, если с банковской карты, на которую она начисляется, в течение трех и более месяцев не тратились деньги.

Кроме того, по причине отсутствия расходных операций также могут приостановить выплату пособий по инвалидности, по потере кормильца и некоторых государственных специальных пособий.