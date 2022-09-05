В Казахстане запустили неприкосновенный социальный кошелек

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В Казахстане был проведен пилотный запуск проекта «социальный кошелек» - неприкосновенного счета, на который казахстанцы будут получать пособия и соцвыплаты и который никто не сможет арестовать. Как он будет работать, рассказали в Министерстве торговли и интеграции РК.

Социальный кошелек – это специальный электронный счет, который привязан к ИИН гражданина. Проект по его внедрению разрабатывается для того, чтобы облегчить процедуры получения гражданами социальных выплат и государственных пособий.

Такой счет будет неприкосновенным – то есть, его нельзя будет арестовать и тем более изымать с него средства за долги.

В данный момент проект социального кошелька был запущен в пилотном режиме в Нур-Султане.

Как отметили в Минторге, на сегодняшний день проводится подготовительная работа по запуску пилотирования проекта с переводом на социальный кошелек пособия на рождение ребенка, пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года и адресной социальной помощи.

Стоит отметить, что со следующего года изменится формат назначения некоторых из перечисленных пособий. В частности, с 1 января 2023 года будет увеличен срок, в течение которого казахстанские матери будут получать соцвыплаты и пособия по уходу за ребенком.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также, помимо перевода пособий и соцвыплат на «неприкосновенный счет», на данный момент проводится интеграция социального кошелька с другими проектами, которые призваны облегчить жизнь гражданам Казахстана.

В частности, совместно с Министерством труда и социальной защиты проводится интеграция социального кошелька с цифровой картой семьи – механизмом, по которому пособия и социальные выплаты будут назначаться нуждающимся семьям автоматически.

Как отмечают в Минторге, социальный кошелек будет работать на базе платежной системы мгновенных платежей, которую уже запустил Национальный банк РК. С помощью этой системы казахстанцы смогут расплачиваться и переводить деньги с карты на карту независимо от того, каким банком они пользуются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1986263-v-kazahstane-zapustili-neprikosnovennyy-sotsialnyy-koshelek/