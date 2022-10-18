Средние размеры пособий по инвалидности и потере кормильца назвали в Минтруда

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы с инвалидностью и семьи, потерявшие кормильца, не остаются один на один со своими проблемами – им полагается денежная помощь от государства. Сколько казахстанцев получают пособия по этим причинам, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане граждане с инвалидностью могут рассчитывать на поддержку от государства и она заключается не только в материальной помощи. О том, как еще помогают казахстанцам с особыми потребностями, мы рассказывали здесь.

Впрочем, для многих граждан страны основной мерой поддержки от государства остаются именно пособия.

Как сообщает Минтруда, по состоянию на 1 октября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 534,6 тыс. человек.

Только в сентябре текущего года из республиканского бюджета на выплату данных пособий было направлено 28,8 млрд тенге. Средний размер выплаты составил 53 802 тенге.

Однако не только граждане с инвалидностью могут рассчитывать на денежную помощь. Государственные пособия также полагаются семьям, которые лишились кормильца.

Так, по данным ведомства, на 1 октября текущего года в стране насчитывается порядка 156 тыс. человек, которые являются получателями пособий по случаю потери кормильца. В сентябре из госбюджета им было выделено 7,2 млрд тенге. Средний размер выплаты составил 46 328 тенге.

Всего же с начала года казахстанцам было выплачено более 327 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца.

Стоит отметить, что размеры данных пособий зависят от группы и причины инвалидности, а также от количества иждивенцев умершего. Свою роль играет и размер прожиточного минимума, который в 2022 году равен 37 389 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1993136-srednie-razmery-posobiy-po-invalidnosti-i-potere-kormiltsa-nazvali-v-mintruda/