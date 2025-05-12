Прием заявок на получение 1,5 млн тенге от государства на запуск бизнеса стартует в Казахстане

Прием заявок на получение гранта для реализации бизнес-идей в Казахстане начнется с 21 мая. Размер выплаты превышает 1,5 млн тенге. О том, кто может ее получить, читайте в материале NUR.KZ.

Граждане Казахстана могут получить государственный грант на запуск своего бизнеса. Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, прием заявок на его получение стартует уже 21 мая – это будет первый поток, в котором планируется охватить порядка 4 500 человек.

Размер гранта составляет 400 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 1 572 800 тенге в 2025 году. Каждый участник сможет получить его лишь один раз, и деньги потом отдавать не нужно.

Чтобы подать заявку на получение гранта нужно:

быть официальным безработным или индивидуальным предпринимателем менее 3 лет;

зарегистрироваться на Портале поддержки предпринимательских инициатив;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

заполнить форму заявления и подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Важно учесть, что на грант могут претендовать граждане, которые прошли обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" и получили сертификат, которому не более 3 лет. При этом заявители должны принадлежать к одной из следующих социальных категорий:

получатели пособия по многодетности или их супруги;

получатели адресной социальной помощи и члены их семьи;

лица с инвалидностью;

получатели социального пособия по случаю потери кормильца;

лица с действующим статусом "кандас";

получатели пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью и их супруги;

межрегиональные переселенцы и их трудоспособные члены семьи.

Как можно использовать грант

Получив деньги, казахстанец сможет потратить их на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады или оплаты аренды помещений.

При этом деньги нельзя будет использовать на потребительские цели, погашение кредитов, приобретение и строительство жилой недвижимости, покупку земельных участков или производство подакцизной продукции.

Выдача грантов будет проходить в рамках конкурса. Претенденты покажут свой бизнес-проект на заседаниях комиссии, которая оценит его по следующим критериям: конкурентоспособность и финансовая жизнеспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, уровень предпринимательских навыков и возможное создание новых рабочих мест.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств в электронном формате.

Также напомним, что казахстанцы, являющиеся дипломированными специалистами, могут получить подъемные и ипотечный заем под 0,01%, если они решат переехать в сельскую местность.