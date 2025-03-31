"Получается нечестно": казахстанцы раскритиковали новый порядок выплат по беременности и родам

Казахстанские женщины и эксперты высказали мнение о решении властей установить максимальный размер дохода для расчета социальной выплаты по беременности и родам, сообщает "31 канал".

Казахстанка Марина Аитова, которой скоро рожать, рассказала телеканалу, что работала в нескольких местах, чтобы социальные отчисления были выше, и, соответственно, было больше пособие по беременности и родам. Но с 8 апреля в силу вступит приказ Минтруда, по которому она получит намного меньше, чем рассчитывала.

"Получается, что мы будем отдавать явно больше, чем есть перспектива получить, потому что я отчисляю и с работы, и с ИП. И так, естественно, никто не покрывает всех расходов, но на это и не рассчитывают, у ребенка есть родители. Но свое мы должны иметь возможность получить. Получается нечестно", - высказалась Марина Аитова.

По данным Минтруда, раньше женщины находили лазейки, чтобы искусственно завышать выплаты. В итоге в некоторых регионах фонд соцстрахования выплачивал денег гораздо больше, чем собирал.

"Указанные поправки разработаны для обеспечения целевого использования активов государственного фонда социального страхования и исключения мошеннических схем при назначении социальных выплат", - прокомментировала главный специалист филиалы государственного фонда социального страхования по Карагандинской области Гульнар Кашаубаева.

Экономист Марат Абдурахманов считает, что в итоге это может обернуться снижением рождаемости. И предлагает другой выход.

"У нас импорт 90 млрд долларов то есть, у нас импортозависимость по официальным данным составляет 90%, и нам, чтобы выйти из этой ситуации, нужно отменять НДС на производство и оставлять НДС на импорт. И тогда и бюджет выигрывает, и граждане выигрывают, поскольку все цены моментально падают", - считает эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что в Казахстане установили максимальный размер дохода для расчета социальной выплаты по беременности и родам. Теперь он равен 7 МЗП независимо от количества работодателей.

Мы писали, что соцвыплата в связи с беременностью и родами выплачивается единовременно в размере среднемесячного дохода за срок, указанный в больничном листе, выданном вышедшей в декрет казахстанце.

Максимальный ежемесячный доход, который учитывается для удержания социальных отчислений и, соответственно, для последующего расчета социальных выплат, равен 7 минимальным заработным платам (МЗП), или 595 000 тенге в 2025 году. Но этот предел действует для каждого из работодателей, если их несколько.

Также отмечалось, что социальные выплаты по беременности и родам могут рассчитываться на основе совокупного дохода от нескольких работодателей, что дает возможность искусственно их завышать. Например, посредством фиктивного трудоустройства или регистрации индивидуального предпринимательства (ИП).

Напомним, что средний размер декретных выплат в 2024 году в Казахстане составил 1,6 млн тенге.