Списать долги пенсионерам в Казахстане предложил депутат

На заседании мажилиса депутат Кайрат Балабиев заявил, что пенсию несправедливо считают источником дохода, и предложил списать долги пенсионеров перед банками, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Кайрат Балабиев заявил, что условия для подачи заявлений о банкротстве неудобны для граждан и особенно для пенсионеров, из-за чего у них продолжают списывать долги.

"Единственный доступный инструмент, приложение "Е-Өтініш", через которое подаются заявления, не удовлетворяет запросы граждан. В результате пенсионеры, проработавшие всю жизнь и вышедшие на заслуженный отдых, лишаются своих пенсий.

Многие из них имеют непогашенные долги перед банками. Судебные исполнители блокируют их счета и ограничивают возможность выезда за границу. Если вы посетите банки, то увидите пожилых людей, у которых пенсия в размере всего 32 000 тенге исчезает с карт еще до того, как они успевают ее получить", - заявил Балабиев.

Он добавил, что пенсия в Казахстане не относится к категории социально защищенных счетов и расценивается как источник дохода.

"Справедливо ли считать пенсию источником дохода? В казахской культуре существует поговорка: "Что сделаешь своим предкам, то и получишь сам". Если мы не проявляем уважение к старшему поколению, нас ждет та же участь. Пенсионеры заслужили свои выплаты, и мы не должны лишать их этого права", - считает Балабиев.

Для решения проблемы депутат предложил следующее:

освободить пенсионные счета должников от блокировки со стороны органов юстиции;

создать единую республиканскую базу для мониторинга задолженности пенсионеров перед банками;

упростить процесс признания пенсионеров банкротами;

рассмотреть возможность списания долгов пенсионеров;

обеспечить возможность открытия социально защищенных счетов для пенсионеров во всех банках второго уровня, а также в отделениях "Казпочты".

Напомним по теме пенсий, вчера мы писали, что доходность пенсионных накоплений казахстанцев остается "в минусе". По итогам февраля ни один из управляющих активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) не смог обогнать ускорившуюся инфляцию.

Ранее стало известно, что Национальный банк возобновляет покупку долларов США в портфель пенсионных активов ЕНПФ.

Также мы писали о том, сколько доплат за обесценивание пенсии автоматически назначили в Казахстане.