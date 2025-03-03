Нацбанк возобновляет покупку долларов для ЕНПФ

Национальный банк возобновляет покупку долларов США в портфель пенсионных активов ЕНПФ. Планируемый объем приобретения в марте - не более 250 млн долларов США, передает NUR.KZ со ссылкой на НБК.
Как сообщается на сайте Национального банка Казахстана, в целях диверсификации и повышения доходности пенсионных активов ЕНПФ путем инвестирования на зарубежных рынках, Национальный банк планирует поддерживать валютную долю на уровне около 40%.
В связи с укреплением курса тенге, а также поступлениями пенсионных взносов текущая валютная доля пенсионных активов ЕНПФ снизилась до уровня ниже 40%.
В этой связи Национальный банк возобновляет покупку долларов США в портфель пенсионных активов ЕНПФ. Планируемый объем приобретения в марте составляет не более 250 млн долларов США. Приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Добавим, мы писали о том, что к концу рабочей недели средняя биржевая стоимость доллара США снизилась на несколько тенге, снова опустившись ниже 500.
Кроме того, в Казахстане вступил в силу запрет на завышение курса доллара обменниками. О нарушениях можно будет сообщать в филиалы Нацбанка. Подробности читайте здесь.
Эксперты прогнозируют средний курс доллара в 2025 году на уровне 514 тенге. Вместе с тем ожидается, что в течение следующих двух лет американская валюта может вырасти до 550 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2225184-nacbank-vozobnovlyaet-pokupku-dollarov-dlya-enpf/