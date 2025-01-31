На пенсию в 53 года: в Минтруда прокомментировали предложение депутата

Мажилисмены ранее предлагали снизить пенсионный возраст для людей с особыми потребностями до 53 лет. В Минтруда прокомментировали, рассматривается ли такая возможность, передает корреспондент NUR.KZ.

"Поступают предложения по снижению (пенсионного возраста - прим. ред.) до 53 лет. В прошлом году обсуждение провели с депутатами. Но в целом: родители таких детей ухаживают за ними, и если у детей тяжелая форма инвалидности - они лишаются также возможности работать, так как ребенок нуждается в постоянном уходе. Но конкретных решений нет", - сообщил Аскарбек Ертаев.

Он также прокомментировал вопрос о возможности повышения размера пенсий и пособий для данной категории граждан.

"Министерство проводит обсуждение с экспертами. Для повышения пенсии или пособия нужны расчеты, и ввести поправки в законы. Не рассматривали такой вопрос. Но обсуждения идут и в стенах мажилиса, и в стенах сената. Мы также принимаем участие, но какого-то определенного решения нет. Но обсуждения ведутся", - заявил он.

Напомним, в ноябре прошлого года разрешить некоторым категориям казахстанцев выходить на пенсию в 53 года предложила депутат мажилиса Динара Наумова. Депутатом тогда было озвучено два предложения: установления пенсионного возраста до 53 лет для лиц с инвалидностью, осуществляющих трудовую деятельность., а также установления пенсионного возраста до 53 лет и введение дополнительного отпуска для родителей, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями.

В эти же дни глава Минтруда Светлана Жакупова на встрече с журналистами также рассказала о предложениях по изменению пенсионной системы. В частности, речь шла о приостановке выплаты трудящимся пенсионерам.

Однако предложение министра труда и социальной защиты населения встретило критику со стороны аналитиков - подобное решение, по их мнению, будет нарушать права казахстанцев, работающих в пенсионном возрасте.

Позже на брифинге кабмина Жакупова заявила, что ее слова "вырвали из контекста". Она пояснила, что предлагала дать работающим казахстанцам выбор, выходить ли на пенсию при наступлении пенсионного возраста, или отложить этот выход - в таком случае пенсия начисляться не будет. Министр также заверила, что без предупреждения казахстанского общества никто не будет принимать решения.

Добавим, глава Минтруда ранее рассказывала, что нужно делать казахстанцам, чтобы получать адекватную пенсию в будущем. По словам министра, главное - не получать зарплату в конвертах, развивать профессиональные компетенции, улучшать условия труда, чтобы зарабатывать больше. Также она отметила, что о пенсии нужно думать с раннего возраста, буквально с 18 лет, как только человек пришел на рынок труда.