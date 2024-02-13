Ребенок не получил деньги из Нацфонда: что делать казахстанцам

В 2024 году выплаты из Нацфонда получили почти 7 млн детей. Однако система могла кого-то не охватить. Если такое случилось, родителям нужно проверить документы ребенка. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Программа "Нацфонд – детям" начала работать с 2024 года. В феврале часть инвестиционного дохода фонда получил 6 919 131 казахстанский ребенок, а 304 815 из них смогут снять свои деньги уже в этом году.

Весь механизм программы работает автоматически: казахстанцам не нужно подавать заявки и заполнять документы, чтобы их дети начали получать выплаты из Нацфонда. Однако в некоторых случаях система может пропустить кого-то из детей и не перечислить ему целевые требования.

Переживать в этом случае не нужно – ребенок все равно получит свою часть инвестиционного дохода, однако родителям нужно разобраться с проблемой, из-за которой ему не поступили деньги.

Как объясняют в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), если ребенок по каким-то причинам не попал в 2024 году в списки участников программы "Нацфонд – детям", то первым делом следует проверить:

наличие у него свидетельства о рождении или удостоверения личности с 16 лет;

корректность и наличие в его документах ФИО, даты рождения, ИИН и гражданства;

наличие, прикрепление и корректность сведений о детях в своем личном кабинете на веб-портале "Электронного правительства" в разделе "Цифровые документы" (Семья).

Если окажется, что у ребенка нет документа, удостоверяющего личность или отсутствует ИИН, то нужно будет обратиться в ЦОН. А если отсутствует или неправильно указано гражданство, то следует идти в миграционную службу по месту проживания.

После исправления ошибок ребенок попадет в базу получателей, а целевые требования и инвестиционный доход полностью будут начислены в следующем году с учетом пропущенного периода. Другими словами, он в любом случае не останется без денег.

Напомним, деньги от Нацфонда можно будет потратить только на оплату обучения или для улучшения жилищных условий. Ранее мы подробно рассказывали о том, как можно максимально эффективно ими воспользоваться.