Средства ЕНПФ на ремонт ТЭЦ: не останутся ли будущие пенсионеры без денег

На брифинге кабмина Канат Бозумбаев рассказал, есть ли риски для пенсионеров, если средства ЕНПФ возьмут для модернизации энергетического и коммунального секторов, передает корреспондент NUR.KZ.

Каната Бозумбаева спросили, есть ли риски для будущих пенсионеров, если средства ЕНПФ будет решено использовать на реализацию Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

"Пришли члены правительства - заместитель премьер-министра, вице-министры - и мы вот сейчас будем вам говорить, что мы хотим пенсионеров без средств оставить? Конечно, нет.

Сегодня ЕНПФ размещает средства для получения инвестиционного дохода на рыночной основе - ценные бумаги и так далее. Они без дела не лежат.

Мы просто предполагаем, что также на рыночной основе привлечем часть средств из ЕНПФ и соответствующие компании возьмут взаймы у них или через ценные бумаги, или через кредитные вложения, не суть важно, но через какое-то время вернут с их процентной ставкой", - сказал Канат Бозумбаев.

При этом он отметил, что компании энергетического и коммунального сектора высоколиквидные и высоконадежные, так как "снижения потребления комуслуг в нашей стране нет и не предвидится".

"Тарифную политику сейчас мы собираемся немного менять, доходы от тарифа чтобы покрывали возврат основных средств и вот эти 10%, то есть возврат основных средств для кредиторов нацпроекта - будет гарантирован разумной тарифной политикой, которую будет проводить КРЭМ", - отметил Бозумбаев.

При этом он считает, что ЕНПФ будет выгодно вложиться в этот сектор.

"Конечно, это же низкорисковые проекты, мы все равно электроэнергию, воду с вами будем потреблять, тепло и так далее - да, кто-то где-то дороже будет платить, социально уязвимым слоям населения компенсировать из соответствующих источников и служб, но деньги будут возвращены кредиторам - как банкам, так и ЕНПФ. Это надежно, это лучше, чем ценные бумаги каких-то государств размещать, хотя бы с пользой для национальной экономики будем работать", - пояснил он.

Напомним, в январе прошлого года в "Самрук-Казына" заявляли, что часть из планируемых к изъятию 1,5 трлн тенге из ЕНПФ планируют потратить на ТЭЦ, которые в Казахстане будут строить россияне.

Позже вице-премьер Роман Скляр на вопрос, действительно ли финансировать три новых ТЭЦ в Казахстане, которые хотят построить россияне, будут из ЕНПФ, ответил, что средства пенсионного фонда использоваться не будут.

Добавим, также мы писали, что по состоянию на 1 января 2025 года общая сумма пенсионных накоплений казахстанцев, как сообщили в ЕНПФ, достигла почти 22,9 трлн тенге. В эту сумму входят как деньги, которые уплачивают граждане и их работодатели, так и средства, полученные за счет инвестирования активов фонда.

Ранее мы также писали, что средний размер пенсионных накоплений казахстанских вкладчиков, состоящих из обязательных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, равен менее 2 млн тенге.