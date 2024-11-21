На сколько планируют повысить пособия в Казахстане

В 2025 году пособия казахстанцев планируют повысить на 6,5%. В частности, это коснется лиц с инвалидностью и потерявших кормильца. Какие суммы им могут назначить, читайте в материале NUR.KZ.

В 2025 году могут вырасти различные расчетные показатели. Это коснется и прожиточного минимума (ПМ), который планируют увеличить на 6,5%, до 46 228 тенге. Это в свою очередь повлияет на размеры некоторых пособий.

Например, от размера ПМ зависят государственные пособия по инвалидности и по потере кормильца, соответственно, они также должны вырасти на 6,5%.

Так, размер пособия для лиц с инвалидностью от общего заболевания первой группы составляет 2,2 ПМ. Значит, в 2025 году выплата увеличится с 95 496 тенге до 101 702 тенге.

У второй группы выплата равна 1,76 ПМ, а значит, сумма увеличится с 76 397 тенге до 81 362 тенге. Пособие для третьей группы составляет 1,2 ПМ, поэтому выплата увеличится с 52 089 тенге до 55 474 тенге.

Стоит отметить, что получателей пособий по инвалидности в Казахстане, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, насчитывается порядка 542,2 тыс. человек, и всех их затронет повышение.

Аналогично увеличится и пособие по потере кормильца. Его размер, согласно Социальному кодексу, зависит от количества иждивенцев умершего.

Так, например, если после смерти человека остался один нетрудоспособный член семьи, то выплата будет равна 0,92 ПМ. Получается, что в текущем году на одного иждивенца государство выделяет 39 934 тенге, а уже в 2025 году сумма должна увеличиться до 42 530 тенге.

Если у умершего осталось два иждивенца, то выплата равна 1,7 ПМ, а значит, сумма вырастет до 72 300 тенге. А если нетрудоспособных членов семьи окажется 6 или более, то выплата будет равна 3 ПМ, что в 2025 году составит 138 684 тенге.

Всего, по данным Минтруда, пособие по потере кормильца по состоянию на 1 ноября 2024 года получают порядка 177,9 тыс. человек.

Важно учесть, что, вместе с государственными пособиями некоторые лица с инвалидностью, а также семьи, потерявшие кормильца, могут получать соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Их размер, как ранее стало известно, также увеличится на 6,5%. Правда, в отличие от пособий, у соцвыплат нет изначально установленной суммы. Для каждого получателя они рассчитываются индивидуально и могут сильно отличаться, а значит, и увеличение будет зависеть от уже назначенных соцвыплат.

По состоянию на 1 ноября средний размер выплаты из ГФСС по потере трудоспособности составил 59 256 тенге, а по потере кормильца – 63 743 тенге.