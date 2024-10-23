Многодетные семьи чаще остальных получают 1,5 млн тенге на бизнес в Казахстане

С 2022 года бизнес-гранты от государства получили почти 40 тыс. казахстанцев. Чаще всего 1,5 млн тенге на старт своего дела выдавали многодетным семьям. Кто также может их получить, читайте на NUR.KZ.

Начинающие бизнесмены в Казахстане могут безвозвратно получить 1,5 млн тенге от государства. Эти деньги можно использовать на старт своего бизнеса: на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады или оплаты аренды помещений. Потраченные средства возвращать не нужно.

Однако, чтобы получить стартовый капитал от государства, нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, претенденты должны иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более 3 лет.

Во-вторых, участвовать в проекте могут только граждане, имеющие официальный статус "безработный" или индивидуальные предприниматели, чей срок регистрации не превышает трех лет. В-третьих, участники должны относиться к социально уязвимой категории населения.

Между тем, как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, с 2022 года в рамках данной программы было выделено уже 39 763 бизнес-гранта. Притом, что за три года планировалось выдать только 38 тыс.

Чаще всего средства на старт своего бизнеса получали многодетные семьи (16 734 гранта). Следом идут лица с инвалидностью (5 142 гранта) и родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью (3 498 грантов).

Еще 1 161 грант был выделен получателям адресной социальной помощи, 1 024 гранта ушли получателям выплат по потере кормильца, а остальные 11 754 гранта – другим категориям граждан.

Интересно, что чаще всего деньги на бизнес получали жители южных регионов. Так, наибольшее количество грантов выделено в Кызылординской области – 6,5 тыс. Следом идет Туркестанская область – 6,4 тыс., а Жамбылская область замыкает тройку лидеров – 4,7 тыс. грантов.

В Костанайской области и области Ұлытау средств было выделено меньше всего – 963 и 286 грантов соответственно.

Больше всего грантов выдали на запуск проектов в сфере животноводства – 13 467. В растениеводство вложили деньги 474 человека, а на покупку инструментов и оборудования – 9 488 человек. Еще 15 678 грантов было выделено на покупку технического оборудования, а на аренду помещений – 656 грантов.

Следует напомнить, что безвозвратные гранты выделяются на конкурсной основе. Их нельзя использовать на потребительские цели, погашение кредитов, приобретение или строительство жилья, покупку земли или производство подакцизных товаров.