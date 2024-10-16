Не считая пенсионных: какой размер у спецсоцвыллаты в Казахстане

Специальная соцвыплата в Казахстане состоит из четырех частей, три из которых "привязаны" к величине прожиточного минимума, а оставшаяся зависит от пенсионных накоплений. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане появилась новая специальная социальная выплата. Она положена гражданам, которые долгое время отработали на предприятиях с вредным производством.

Чтобы на нее претендовать, работник должен достичь возраста 55 лет, иметь минимум 7 лет стажа на вредном производстве с уплатой обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также уволиться оттуда или перевестись на "безвредную" должность.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 14 октября за назначением спецсоцвыплаты обратились 12 530 человек, но назначена она была только 11 814 гражданам.

Сама спецсоцвыплата выплачивается из четырех источников:

из республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов (1 ПМ в 2024 году составляет 43 407 тенге); из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ; за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ; за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и обязательных пенсионных взносов (ОПВ) из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

При этом на самом деле не все казахстанцы могут рассчитывать на получение "полной" выплаты из четырех источников.

При условии, что гражданин работал на вредном производстве в прошлом, а сейчас является безработным или трудится на "безвредной" должности, он может рассчитывать только на выплаты за счет ЕНПФ и из республиканского бюджета.

Таким образом, если не брать во внимание выплату за счет пенсионных накоплений, которая может сильно отличаться в зависимости от стажа работника, размеров и количества его взносов в ЕНПФ, можно подсчитать, что минимальная "полная" выплата в 2024 году равна 173 628 тенге, а "неполная" – лишь 86 814 тенге. Интересно, что средний размер спецсоцвыплаты на данный момент составляет более 208 000 тенге.

Стоит отметить, что "неполную" выплату сейчас получают 2 963 граждан, а "полную"– 8 851. Больше всего получателей спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской области – 1 598 человек получают ее из четырех источников, а 528 – из двух.

В действительности потенциальных получателей спецсоцвыплаты в стране намного больше – в текущем году на нее могут претендовать более 37 тыс. работников.