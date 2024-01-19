Сколько денег из госбюджета ушло на пособия многодетным семьям в Казахстане

За весь 2023 году многодетные семьи в Казахстане получили соответствующие пособия на общую сумму в 413,3 млрд тенге. О том, кому и какого размера назначались выплаты, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане семья может считаться многодетной, если в ней совместно проживает четыре и более несовершеннолетних ребенка, к таковым приравниваются и студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Такая семья может претендовать на государственное пособие по многодетности. Размер дохода при этом не имеет значения.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в 2023 году пособием было охвачено порядка 543,3 тыс. семей. Общая сумма выплат за весь год составила 413,3 млрд тенге.

В декабре получателями стали 570,5 тыс. семей, которые получили в совокупности порядка 36,6 млрд тенге.

Стоит отметить, что размер выплаты зависит от количества детей – чем их больше, тем значительнее будет сумма. В 2024 году размеры пособия по многодетности были увеличены на 7%, и теперь они следующие:

4 ребенка – 16,03 МРП или 59 183 тенге;

МРП или тенге; 5 детей – 20,04 МРП или 73 988 тенге;

МРП или тенге; 6 детей – 24,05 МРП или 88 793 тенге;

МРП или тенге; 7 детей – 28,06 МРП или 103 598 тенге;

МРП или тенге; 8 и более детей – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

Как сообщили в Минтруда, в 2024 году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге.

Напомним, финансовая поддержка от государства положена не только многодетным, но и в целом семьям, в которых есть дети. Ранее мы подробно рассказывали о всех видах выплат, которые могут получить семейные казахстанцы.