Сколько пенсионных накоплений забрали переехавшие за границу вкладчики ЕНПФ

При выезде на ПМЖ за границу, сменившие гражданство вкладчики ЕНПФ могут забрать пенсионные накопления. В 2024 году общая сумма таких изъятий превысила 11 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как известно, помимо государственной пенсии, при наличии накоплений казахстанцы могут получать выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). По его данным на 1 мая 2024 года, общая сумма накопленных средств вкладчиков составила порядка 19 трлн тенге – за 4 месяца прирост составил 6,2%.

Накопления хранятся на 12,4 млн индивидуальных пенсионных счетов, 11,1 млн из которых сформированы за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), 677,8 тыс. – за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), 413,3 тыс. – добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Также напомним, что с начала 2024 года был введен новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Количество условных пенсионных счетов (УПС), сформированных за счет него, составило более 3,6 млн, а общая сумма уже выросла до 57,9 млрд тенге.

При этом основная часть пенсионных накоплений состоит из ОПВ – на них приходится 18,3 трлн тенге. Далее идут ОППВ – 599 млрд тенге, а также ДПВ – 6 млрд тенге.

Отметим, что средства, которые уже хранятся на индивидуальных пенсионных счетах в ЕНПФ, не лежат "мертвым грузом", а инвестируются для получения дополнительной прибыли. С начала года чистый инвестиционный доход составил 517,6 млрд тенге.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Куда уходят пенсионные накопления

Общая сумма пенсионных средств в ЕНПФ постоянно увеличивается, однако одна из главных задач фонда – платить деньги вкладчикам. Так, с 1 января 2024 года исходящие потоки в виде выплат и переводов в страховые организации достигли 285,5 млрд тенге.

Большая часть суммы была направлена на единовременные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 119 млрд тенге. Напомним, по состоянию на 2024 год использовать свои накопления могут примерно 785 тыс. казахстанцев.

На выплаты в связи с достижением пенсионного возраста пришлось 67,8 млрд тенге. По состоянию на 1 мая средний размер выплаты по возрасту составил 33 858 тенге, а максимальный – 945 752 тенге.

Также ЕНПФ с начала года осуществил:

выплаты по наследству – 18,5 млрд тенге;

выплаты лицам с инвалидностью – более 1 млрд тенге;

выплаты на погребение – 3,3 млрд тенге;

переводы в страховые организации – более 64,3 млрд тенге.

При этом фонд также выплачивает деньги тем казахстанцам, которые решили уехать из Казахстана и сменить гражданство. Причем в таких случаях ЕНПФ передает владельцу сразу всю сумму, хоть и удерживает в качестве подоходного налога 10%.

Всего с начала года фондом было выплачено около 11,4 млрд тенге в связи с выездом на постоянное место жительства (ПМЖ) в другую страну.

Напомним, после вступления в силу Социального кодекса РК, изъять деньги в связи с выездом на ПМЖ стало намного проще.