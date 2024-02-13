Использовать пенсионные накопления по старым порогам хотят разрешить некоторым казахстанцам

Казахстанцам, пополнившим депозит в "Отбасы банке" пенсионными накоплениями, хотят разрешить использовать их не только на ипотеку, но и на другие цели по старым порогам. Подробности читайте в NUR.KZ.

В Казахстане подготовили поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

Согласно им у казахстанцев появится возможность более широко использовать свои пенсионные накопления. Например, при переводе их в жилищные строительные сбережения (ЖСС) в "Отбасы банк" вкладчик сможет копить на жилье не 3 года, а 8 лет.

По информации Министерства промышленности и строительства РК, данные изменения хотят внести, потому что средний срок накопления необходимого первоначального взноса для получения жилищного займа составляет шесть лет.

Впрочем, многие казахстанцы за это время могут передумать тратить деньги через ЖСС. По состоянию на 1 января 2024 года, в стране насчитывается порядка 135 тыс. граждан, которые направили свои пенсионные накопления на жилищные строительные вклады, но до сих пор не оформили за счет них ипотеку.

По текущим правилам они должны будут или приобрести жилье через "Отбасы банк", или вернуть пенсионные накопления в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). При этом воспользоваться деньгами на другие цели они не могут.

Вернув пенсионные накопления в ЕНПФ, вкладчикам придется заново подавать заявку на их использование. Но в результате они получат гораздо меньше денег, ведь с 2021 года пороги минимальной достаточности сильно выросли.

Поэтому одной из поправок министерство хочет разрешить использовать переведенные на ЖСС деньги не только в "Отбасы банке". Согласно ей, возвращаться деньги будут не в ЕНПФ, а на специальный счет, откуда в течение 20 дней можно будет использовать их по старым порогам на другие улучшения жилищных условий и оплату лечения.

Напомним, что специальный счет – это текущий банковский счет, куда зачисляются пенсионные накопления для дальнейшего использования.

Впрочем, сейчас еще рано говорить о том, что у 135 тыс. граждан действительно появится возможность использовать деньги на вкладах ЖСС на другие цели. Проект закона, который вносит поправки, находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 23 февраля 2024 года.