Как работает программа "Нацфонд – детям": что нужно знать казахстанцам

Налогообложение, особенности начисления средств, их дальнейшее инвестирование и выплаты в 2024 году – на эти вопросы о программе "Нацфонд – детям" дали ответы в ЕНПФ. Подробности читайте на NUR.KZ.

Первые начисления средств казахстанским детям за счет инвестиционного дохода Национального фонда уже произведены. Почти 7 млн детей получили по 100,51 доллара.

Это заметно меньше той суммы, которую изначально рассчитывали весной прошлого года – почему было начислено так мало, мы подробно рассказали здесь.

Сами деньги можно будет забрать только после наступления совершеннолетия, то есть в 18 лет. До этого момента они будут считаться целевыми требованиями и инвестироваться для получения дополнительного дохода. Что это значит?

Как объяснили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), целевые требования – это обязательства государства перед детьми, то есть определенная сумма, которую начисляют каждый год.

Когда ребенку исполняется 18 лет, "целевые требования" обретают статус "целевых накоплений" – это уже не условная сумма, а реальные деньги в долларах, которые были зачислены на целевой накопительный счет в ЕНПФ. Именно ее на руки получит совершеннолетний казахстанец.

При этом стоит отметить, что различные выплаты из ЕНПФ считаются доходом и соответственно, облагаются налогами. Программа "Нацфонд – детям" является исключением.

В ЕНПФ отметили, что эти выплаты не будут облагаться налогами – сколько на счет "накапало", столько ребенок и получит.

Впрочем, не все казахстанцы смогли попасть под программу и получить часть инвестиционного дохода Нацфонда. Например, это не коснулось тех детей, которым исполнилось 18 лет в 2023 году, например, в декабре.

Однако казахстанцев, которым исполнится или исполнилось 18 лет в 2024 году, как объяснили в фонде, включат в программу и выплатят положенные суммы. Но, чтобы воспользоваться деньгами, ребенку все равно нужно дождаться своего 18-летия.

После этого у него появится право использовать деньги на улучшение жилищных условий или оплату своего обучения. Напомним, ранее стало известно, что деньги из Нацфонда нельзя будет потратить на оплату колледжа.