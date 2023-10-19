Сколько детей нужно родить, чтобы получать более 100 тыс. тенге в Казахстане

Многодетные семьи в Казахстане получают государственные пособия. Однако сумма, которая превышала бы 100 тыс. тенге, полагается только за восемь детей и более. Размеры выплат узнали журналисты NUR.KZ.

Каждая многодетная семья в Казахстане может рассчитывать на финансовую помощь от государства. Чтобы она считалась таковой, в семье должно проживать как минимум четыре ребенка.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с начала 2023 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 539,6 тыс. семей на общую сумму 304 млрд тенге. В сентябре его получили 497,5 тыс. семей на сумму 31 млрд тенге.

Размер госпособий зависит от количества совместно проживающих несовершеннолетних детей и студентов, обучающихся на очном отделении, в возрасте до 23 лет:

четыре ребенка – 16,03 месячного расчетного показателя (МРП), или 55 304 тенге в 2023 году;

в 2023 году; пять детей – 20,4 МРП, или 69 138 тенге ;

; шесть – 24,05 МРП, или 82 973 тенге ;

; семь – 28,06 МРП, или 96 807 тенге;

Если в семье проживает восемь и более детей, то за каждого ребенка государство будет выплачивать пособие в размере 4 МРП или по 13 800 тенге. То есть, за восемь детей – 110 400 тенге, девять – 124 200 тенге, десять – 138 000 тенге и далее по нарастающей.

Другими словами, на внушительный размер пособий, который превышал бы 100 тыс. тенге, могут рассчитывать только достаточно большие семьи, где совместно проживает минимум восемь детей.

Стоит отметить, что, согласно Социальному кодексу РК, при назначении пособия многодетной семье в ее составе учитываются рожденные, усыновленные (удочеренные), взятые под опеку (попечительство), а также сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя.

Другими словами, чтобы семье было назначено пособие по многодетности, всех детей не обязательно должна родить одна женщина.

Также отметим, что материальная помощь от государства выплачивается всем многодетным семьям без исключений. Размер дохода при этом не учитывается.