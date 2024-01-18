Как получить дополнительную декретную выплату женщинам в Казахстане

Выйдя в декретный отпуск, работающие казахстанки могут оформить несколько пособий и соцвыплат. В определенных случаях им могут назначить дополнительную выплату. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Работающие казахстанки после семи месяцев беременности могут уйти в отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка (декретный отпуск). При этом вместо зарплаты они могут начать получать соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС):

на случай потери дохода в связи с беременностью и родами – единовременно назначается сразу после ухода в декретный отпуск, размер выплаты зависит количества дней нетрудоспособности, указанного в больничном листе ( обычно 126 дней ), и среднемесячного дохода женщины.

единовременно назначается сразу после ухода в декретный отпуск, размер выплаты зависит количества дней нетрудоспособности, указанного в больничном листе ( ), и среднемесячного дохода женщины. на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет – назначается после рождения ребенка и выплачивается каждый месяц в течение 1,5 года. Ее размер также зависит от среднемесячного дохода матери за последние два года.

Помимо социальных выплат из ГФСС всем родившим женщинам также выплачивается единовременное государственное пособие, которое зависит от количества детей. За первых трех платят по 38 МРП (140 296 тенге в 2023 году), а за четвертого и последующих – по 63 МРП (232 596 тенге).

При этом, как обратили внимание авторы Telegram-канала "Казахстан Подешевле", некоторые казахстанские женщины могут претендовать на "дополнительную выплату".

"Женщина имеет право на послеродовую доп. выплату при прохождении сложных родов. К этому относится не только кесарево сечение, но и роды посредством вакуум экстрактора, разрезов и прочее", – рассказывает подписчица канала.

Однако стоит отметить, что это не отдельная социальная выплата для женщин, а лишь перерасчет уже назначенной единовременной соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами.

Так, если у женщины были осложнения во время родов, она может еще на 14 дней продлить больничный лист у гинеколога в поликлинике, заверить его у работодателя и отнести в центр обслуживания населения (ЦОН).

После этого размер соцвыплаты пересчитают с учетом новых факторов – доплатить должны примерно половину от среднемесячной зарплаты, взятой для ее расчета. Деньги, как отмечается в Telegram-канале, поступят в течение 10 дней.

"Итого я получила 4 пособия: за рождение ребенка – 140 296 тенге (38 МРП), за осложненные роды – 81 000 тенге, декретные, а также пособие по уходу за ребенком до полутора лет", – поделилась результатом подписчица.

Напомним, средний размер единовременной соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами в 2023 году составил 1 236 567 тенге.