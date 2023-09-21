Какую денежную помощь планируют выдавать одиноким казахстанцам за переселение в другой регион

Казахстанцы, желающие переехать в трудодефицитные регионы страны, смогут рассчитывать на выплаты для приобретения жилья независимо от семейного статуса. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Проект "Сильные регионы - драйвер развития страны" предполагает предоставление определенных мер финансовой поддержки для граждан, которые добровольно переезжают в трудодефицитные регионы.

Им возмещаются расходы на аренду, переезд, оплату коммунальных услуг, а также предусмотрены ежемесячные выплаты. Такой возможностью обладают жители только определенных областей Казахстана.

При этом только семейным лицам выдаются сертификаты экономической мобильности – материальная помощь в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным программам.

Согласно проекту документа, размещенного на портале "Открытые НПА", теперь даже одинокие граждане смогут участвовать и получать этот сертификат.

Сколько денег дают переселенцам

Сумма помощи в рамках сертификата экономической стабильности составляет 50% от стоимости жилья, но не более 1 160 МРП – это 4 млн тенге на 2023 год.

Также, помимо этих средств, переселенцам, включая неженатых лиц, выдается:

единовременная помощь на переезд (по прибытию) – 70 МРП или по 241 500 тенге на каждого члена семьи и неженатому лицу;

на каждого члена семьи и неженатому лицу; ежемесячные выплаты на аренду и коммуналку – выплачиваются в течение года независимо от семейного статуса, а сумма зависит от региона переезда.

Монеты и часы. Иллюстративное фото: Sawitree Pamee/EyeEm/Getty Images

Так, если участник или семья-участница программы переселились в сельскую местность, то ежемесячные выплаты в течение года составят:

для одного человека – 15 МРП ( 51 750 тенге );

); для семьи из двух-четырех человек – 18 МРП ( 62 100 тенге );

); для семьи из пяти и более лиц – 21 МРП (72 450 тенге).

При переезде в городскую местность трудодефицитного региона эти выплаты будут следующими:

для одного человека – 20 МРП ( 69 000 тенге );

); для семьи из двух-четырех человек – 25 МРП ( 86 250 тенге );

); для пятерых и более членов семьи – 30 МРП (103 500 тенге).

Также предусмотрено краткосрочное профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве, покупке жилья и открытии бизнеса.

Другие поправки

Также в проекте изменений предусмотрены условия, затрагивающие вопросы расторжения брака для одиноких участников.

Они должны будут предоставить соответствующую справку или решение суда о расторжении брака, если это имело место в течение года до участия в программе переселения.

Такие меры направлены на борьбу с фиктивными разводами, которые могли использоваться для получения мер государственной поддержки в одном и том же регионе отдельными членами якобы распавшейся семьи.

Проект находится на стадии обсуждения до 3 октября 2023 года.