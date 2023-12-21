Спецвыплаты с 55 лет введут для некоторых казахстанцев: Токаев подписал закон

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон о соцзащите занятых на работах с вредными условиями труда, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда", – говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев в сентябре заявил, что занятым на вредных производствах казахстанцам назначат спецвыплаты еще до достижения пенсионного возраста.

"Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет будет выплачиваться специальная социальная выплата", – сообщил он тогда.

По данным Минтруда, в 2024 году спецвыплату могут назначить более 37 тыс. человек. Ее казахстанцы будут получать с 55 лет и до выхода на пенсию.

Средняя выплата в 2024 году, по предварительным данным, составит более 208 тыс. тенге. Но ее точный размер для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ. В индивидуальных случаях он может достигать 400 тыс. тенге.

Добавим, что, согласно закону, подписанному сегодня президентом, работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, при достижении 55-летнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 84 месяцев при условии прекращения ими трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, осуществляется профессиональная выплата за счет средств работодателя.

Профессиональная выплата за счет средств работодателя осуществляется, как выше и говорилось, до достижения получателем такой выплаты пенсионного возраста.