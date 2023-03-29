Увеличить пособие по безработице предложили в Казахстане

В Казахстане предложили увеличить пособие по безработице. Такое предложение появилось в проекте Социального кодекса. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты РК Назгуль Сагиндыкова во время брифинга на площадке РСК в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Так, одним из пунктов Кодекса стало увеличение пособия по безработице.
"По потере работы давно осуществляются выплаты из Фонда социального страхования. Ранее размер пособия был 40%, теперь мы его увеличили до 45%.
Если за гражданина производились отчисления работодателя в Фонд соцстрахования и гражданин остался без работы, то он оформляется как безработный и ему назначается социальная выплата по потере работы в размере 45% от среднемесячного дохода.
Шесть месяцев лицо может получать пособие", - сообщила вице-министр труда и социальной защиты РК Назгуль Сагиндыкова.
Она отметила, что, как только гражданин появится в системе как безработное лицо, ему будет приходить SMS-уведомление.
"Можно самостоятельно пойти в госфонд или Правительство для граждан (ЦОН - прим.ред.), но, в целом, мы все это видим и автоматически назначается в проактивном формате", - заключила спикер.
Напомним, ранее мы рассказывали, как оформить и рассчитать пособие по безработице. Также сообщалось, что правительство Казахстана одобрило новый Социальный кодекс, который позволит заметно улучшить социальную сферу страны. Уже сейчас в пилотном режиме действует созданная в рамках проекта Цифровая карта семьи (ЦКС), которая позволяет проактивно назначать некоторые пособия и социальные выплаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2014547-uvelichit-posobie-po-bezrabotitse-predlozhili-v-kazahstane/