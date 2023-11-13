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30 лет независимости Казахстана

Сколько уволенных казахстанцев получили пособия по безработице в октябре

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Женщина держит коробку с вещами
Уволенная женщина. Иллюстративное фото: freepik.com

С начала года потеряли свою работу и получили выплаты из ГФСС порядка 172,3 тыс. казахстанцев. Из них 20 тыс. были уволены в октябре. Сколько выплатили всем получателям, читайте в материале NUR.KZ.

Если официально трудоустроенный казахстанец потеряет работу, то он может рассчитывать на социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Причина увольнения при этом не имеет никакого значения.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 ноября 2023 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 172,3 тыс. человек.

Стоит отметить, что порядка 166,3 тыс. граждан так называемое пособие по безработице было назначено именно в этом году. В сумме всем получателям выплачено 37,8 млрд тенге.

Важно отметить, что количество казахстанцев, потерявших работу и обратившихся за помощью, стало заметно больше. Всего за один месяц их численность увеличилась сразу на 20 тыс. человек в октябре было 146,3 тыс. граждан, которым выплаты были назначены в этом году.

Отметим, что пособие по безработице казахстанец может получать вплоть до 6 месяцев – все зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Размер выплаты может достигать 45% от потерянного дохода.

Чтобы начать получать эту соцвыплату, казахстанцу важно официально получить статус безработного. Ранее мы подробно рассказывали о том, как это можно сделать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2045472-skolko-uvolennyh-kazahstantsev-poluchili-posobiya-po-bezrabotitse-v-oktyabre/

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