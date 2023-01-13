Достаточно ли 5 тыс. тенге в помощь малообеспеченным детям, рассказали в Минтруда

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минтруда и соцзащиты населения на брифинге СЦК рассказала, почему монетизировали продуктовую корзину для детей-получателей адресной социальной помощи (АСП). Сейчас ее размер составляет чуть более 5 тыс. тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова напомнила, что в течение последних трех лет детям получателей АСП предоставляли натуральные продукты.

"В прошлом году очень много общественных объединений и акиматы на местах вышли с предложением о том, что не везде дают тот объем продуктовой корзины, которая предусмотрена по составу, потому что в районах не везде есть такие товары. Есть также вопросы, связанные с качеством предоставляемых товаров.

Кроме того, родители также говорили, что тот состав, который предоставляют, не всегда отвечает индивидуальным потребностям их детей, и в связи с этим нужно перенести его на монетизацию", — добавила она.

При этом она не согласилась с тем, что дети из таких семей получают лишь чуть больше 5 тыс. тенге в виде помощи от государства.

"5 175 тенге выплачивается на одного ребенка дополнительно к АСП. Мы увеличили размер АСП. Так, если в 2022 году из республиканского бюджета для выплаты АСП мы предоставляли 59 млрд тенге, то в этом году уже 72 млрд тенге дали – только с республиканского бюджета, и плюс еще 20% – местного бюджета, то есть расширяем часть, которая называется АСП.

Если в этом году они получали на уровне 6 тыс. тенге, то в следующем году это уже будет на уровне 9 тыс. тенге, плюс ребенок будет получать 5 175 тенге. Поэтому продуктовая корзина ребенка будет на уровне 15-16 тыс. тенге. Это совокупная сумма, которую будет получать ребенок", — резюмировала Тамара Дуйсенова.

Напомним, в сентябре прошлого года в Министерстве труда и социальной защиты заявили о намерении отказаться от продуктовых наборов для детей в пользу монетизации, то есть семьям вместо готовых продуктовых наборов для детей будут выдавать определенную сумму на самостоятельную закупку всего необходимого.

В январе стало известно, что в Министерстве труда и социальной защиты населения РК все же отказались от гарантированных социальных пакетов (ГСП) в пользу денежных выплат. Теперь на каждого ребенка из числа получателей АСП ежемесячно будет дополнительно выделяться 1,5 месячного расчетного показателя (МРП) – 5 175 тенге в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2005303-dostatochno-li-5-tys-tenge-v-pomosch-maloobespechennym-detyam-rasskazali-v-mintruda/