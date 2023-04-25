Какие многодетные семьи получают пособия выше МЗП в Казахстане

Ребенок и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Всем многодетным семьям в Казахстане полагаются государственные пособия. Но их размеры могут сильно отличаться. От чего они зависят, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане семьи, где есть как минимум 4 ребенка, по закону считаются многодетными. Это также значит, что им полагаются соответствующие государственные пособия по многодетности, чей размер зависит от величины месячного расчетного показателя (МРП).

Так как размер МРП в начале 2023 года был увеличен на 8,5% (с 3 180 до 3 450 тенге), то заметно выросли и размеры пособий многодетным семьям. Тем не менее далеко не всем полагаются выплаты, которые бы превысили минимальную заработную плату (МЗП), то есть 70 000 тенге в 2023 году.

Дело в том, что размер пособия зависит не только от МРП, но и от количества детей:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 55 304 тенге ;

; с 5 детьми – 20,04 МРП, или 69 138 тенге ;

; с 6 детьми – 24,05 МРП, или 82 973 тенге ;

; с 7 детьми – 28,06 МРП, или 96 807 тенге ;

; с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

То есть пособие по многодетности, чей размер заметно превышает МЗП, на данный момент получают только те семьи, где есть как минимум 6 детей. Остальным полагаются более скромные выплаты.

Впрочем, стоит отметить тот факт, что эти пособия положены всем семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

В марте эти пособия получили 544,3 тыс. семей на общую сумму 34,3 млрд тенге. Всего же с начала 2023 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 538,3 тыс. семей на общую сумму 101,1 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2018150-kakie-mnogodetnye-semi-poluchayut-posobiya-vyshe-mzp-v-kazahstane/