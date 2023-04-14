На сколько выросли ежемесячные выплаты олимпийским чемпионам в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ежемесячные выплаты олимпийским чемпионам и их тренерам за последние два года заметно выросли. О том, сколько сейчас получают спортсмены в Казахстане, рассказали в Министерстве культуры и спорта РК.

За призовые места на олимпиадах и других международных соревнованиях казахстанским спортсменам полагается внушительное денежное вознаграждение. Однако на этом поддержка от государства не прекращается.

После завершения карьеры спортсменам, которые стали олимпийскими призерами или чемпионами по олимпийским видам спорта, а также их тренерам полагаются пожизненные ежемесячные выплаты, которые за последние два года сильно выросли.

Так, например, еще в 2021 году они составляли всего 24 месячных расчетных показателя (МРП), или 70 008 тенге. Однако в 2022 году было принято решение увеличить размер ежемесячной выплаты до 100 МРП – или 306 300 тенге.

В 2023 году намеренного повышения размера выплат не происходило, однако спортсмены на пенсии все равно стали получать больше, так как был увеличен месячный расчетный показатель – до 3 450 тенге.

Таким образом, вслед за повышенным МРП призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира по олимпийским видам спорта и их тренера стали получать и повышенные ежемесячные выплаты – 345 000 тенге в месяц.

Стоит отметить, что претендовать на них могут только те спортсмены и тренера, которые являются гражданами Казахстана и проработали в спортивной сфере не менее 20 лет.

"Ежемесячное материальное обеспечение является большим подспорьем для спортсменов и их тренеров, добившихся высоких результатов в спорте. Это также стимулирует подростков и молодежь заниматься спортом и становиться чемпионами.

Вопрос социальной защиты и поддержки наших соотечественников, защищающих честь нашей страны на всемирных соревнованиях, находится под пристальным вниманием министерства", – подытожил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2016733-na-skolko-vyrosli-ezhemesyachnye-vyplaty-olimpiyskim-chempionam-v-kazahstane/