Сколько платят олимпийским чемпионам в Казахстане

Золотая медаль. Иллюстративное фото: Michael Regan/Getty Images

За достижения на международных спортивных мероприятиях в Казахстане предусмотрены денежные вознаграждения. Об их размерах напомнили в Министерстве культуры и спорта РК.

Спортсмены тратят много времени и сил для достижения победы. Поэтому неудивительно, что в Казахстане предусмотрена щедрая награда для тех, кто добился успеха.

Стоит отметить, что награда предусмотрена не только спортсменам, которые заняли призовые места в олимпийских играх. Денежные выплаты также полагаются в следующих соревнованиях:

чемпионат мира (ЧМ) по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

ЧМ по неолимпийским видам спорта с участием не менее 20 стран;

азиатские игры – летние и зимние, в том числе паралимпийские азиатские игры;

всемирная универсиада;

юношеская олимпиада;

чемпионаты Азии по олимпийским и паралимпийским видам спорта;

молодежные ЧМ по олимпийским и паралимпийским видам спорта.

Также выплаты полагаются спортсменам, которые установили мировой рекорд в олимпийском виде спорта – 5 000 долларов самому спортсмену и 3 000 долларов его тренеру. То есть примерно по 2 244 100 и 1 346 460 тенге согласно текущему курсу соответственно.

Стоит отметить, что выплаты тренерам полагаются при достижениях их подопечных во всех вышеописанных соревнованиях. Так, например, за призовое место на олимпийских играх обоим выплачивается одинаковое денежное вознаграждение:

1 место – 250 000 долларов ;

; 2 место – 150 000 долларов ;

; 3 место – 75 000 долларов.

Также предусмотрена награда за 5 и 6 места – по 10 000 и 5 000 долларов соответственно.

Награда за спортивные достижения. Источник: Министерство культуры и спорта РК

На чемпионатах мира по олимпийским видам спорта награда скромнее, но все равно довольно внушительная. За первое место спортсмену полагается выплата в 15 000 долларов, а тренеру – 10 000 долларов. За второе – 7 000 и 5 000 долларов соответственно, а за третье – 5 000 и 3 000 долларов.

Награда за спортивные достижения. Источник: Министерство культуры и спорта РК

Стоит отметить, что даже после завершения карьеры спортсменов с достижениями и их тренеров не оставляют без финансовой поддержки. Тем, кто отдал 20 лет своей жизни казахстанскому спорту и стал призером олимпийских игр или чемпионатов мира по олимпийским видам спорта, полагаются пожизненные ежемесячные выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2016458-skolko-platyat-olimpiyskim-chempionam-v-kazahstane/