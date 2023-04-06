Автоматические пособия продолжают назначать казахстанцам

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане работает Цифровая карта семьи – система проактивного назначения пособий. Скольким гражданам назначили их таким образом, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С начала 2023 года в Казахстане действует Цифровая карта семьи – система, способная автоматически определять граждан, которым полагаются пособия и социальные выплаты.

По данным Минтруда, при помощи нее с начала года было выявлено более 75 тыс. таких потенциальных получателей, им были отправлены SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг.

Чтобы воспользоваться возможностью беззаявительного получения пособия, им нужно было ответить согласием на полученное сообщение с предложением назначить ту или иную выплату, которое отправляется с номера 1414.

Однако в итоге воспользовались этой возможностью далеко не все – всего 5,8 тыс. человек согласились на автоматическое назначение госпомощи. За последний месяц их число увеличилось всего примерно на 500 человек.

Впрочем, тем казахстанцам, которые по какой-то причине не дали согласие, например, не заметили SMS, случайно отказались или вовсе удалили сообщение, переживать не стоит. Это не отменяет право на получение пособия или соцвыплаты.

Их по-прежнему можно оформить самостоятельно в центре обслуживания населения (ЦОН) или через портал "Электронного правительства".

Напомним, на данный момент при помощи Цифровой карты семьи назначаются девять соцвыплат и пособий:

государственные пособия:

родителю или опекуну, воспитывающему ребенка с инвалидностью; по инвалидности; многодетным семьям; многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»; адресная социальная помощь;

социальные выплаты:

на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; на случай потери работы; по потере кормильца.

Напомним, SMS-сообщения с предложением проактивного назначения социальной выплаты или пособия может прийти только тем казахстанцам, чьи номера телефонов зарегистрированы в Базе мобильных граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2015733-avtomaticheskie-posobiya-prodolzhayut-naznachat-kazahstantsam/