Автоматические пособия продолжают назначать казахстанцам

В Казахстане работает Цифровая карта семьи – система проактивного назначения пособий. Скольким гражданам назначили их таким образом, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
С начала 2023 года в Казахстане действует Цифровая карта семьи – система, способная автоматически определять граждан, которым полагаются пособия и социальные выплаты.
По данным Минтруда, при помощи нее с начала года было выявлено более 75 тыс. таких потенциальных получателей, им были отправлены SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг.
Чтобы воспользоваться возможностью беззаявительного получения пособия, им нужно было ответить согласием на полученное сообщение с предложением назначить ту или иную выплату, которое отправляется с номера 1414.
Однако в итоге воспользовались этой возможностью далеко не все – всего 5,8 тыс. человек согласились на автоматическое назначение госпомощи. За последний месяц их число увеличилось всего примерно на 500 человек.
Впрочем, тем казахстанцам, которые по какой-то причине не дали согласие, например, не заметили SMS, случайно отказались или вовсе удалили сообщение, переживать не стоит. Это не отменяет право на получение пособия или соцвыплаты.
Их по-прежнему можно оформить самостоятельно в центре обслуживания населения (ЦОН) или через портал "Электронного правительства".
Напомним, на данный момент при помощи Цифровой карты семьи назначаются девять соцвыплат и пособий:
- государственные пособия:
- родителю или опекуну, воспитывающему ребенка с инвалидностью;
- по инвалидности;
- многодетным семьям;
- многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»;
- адресная социальная помощь;
- социальные выплаты:
- на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;
- на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;
- на случай потери работы;
- по потере кормильца.
Напомним, SMS-сообщения с предложением проактивного назначения социальной выплаты или пособия может прийти только тем казахстанцам, чьи номера телефонов зарегистрированы в Базе мобильных граждан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2015733-avtomaticheskie-posobiya-prodolzhayut-naznachat-kazahstantsam/