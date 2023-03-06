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Сколько казахстанцев автоматически получили пособия в 2023 году

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Женщина держит в руках деньги и пользуется смартфоном
Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане действует система автоматического назначения пособий и соцвыплат. Скольким гражданам в 2023 году оформили их проактивно, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С нового года в стране в полную силу начала действовать Цифровая карта семьи – система, которая способна автоматически определять казахстанцев, которым полагаются какие-либо пособия и социальные выплаты.

На данный момент через нее гражданам могут быть назначены 9 видов пособий и соцвыплат:

  • государственные пособия:
  1. родителю или опекуну, воспитывающему ребенка с инвалидностью;
  2. по инвалидности;
  3. многодетным семьям;
  4. многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»;
  5. адресная социальная помощь;
  • социальные выплаты:
  1. на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;
  2. на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;
  3. на случай потери работы;
  4. по потере кормильца.

Таким образом Цифровая карта семьи с начала 2023 года определила более 43 тыс. граждан, которые могут быть получателями этих выплат, и направила им SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг.

Однако далеко не все воспользовались этой возможность. По данным Минтруда, в итоге приняли предложение лишь 5,3 тыс. человек. Всем им автоматически были назначены полагающиеся пособия и социальные выплаты.

Стоит отметить, что система может прислать SMS-сообщения только с номера 1414 и только тем получателям, чьи номера зарегистрированы в Базе мобильных граждан. Если номера нет в системе, то и пособия проактивно оформить невозможно.

Но это не лишает права на них. Пособия и соцвыплаты, даже проигнорировав или не получив такое сообщение, можно оформить самостоятельно в Центре обслуживания населения или через портал Электронного правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2011855-skolko-kazahstantsev-avtomaticheski-poluchili-posobiya-v-2023-godu/

Автор: Илья Манаев
Сколько казахстанцев автоматически получили пособия в 2023 году

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