Сколько казахстанцев официально стали безработными с начала года

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если казахстанец потеряет работу, он может рассчитывать на финансовую поддержку в виде соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). О том, сколько граждан получили такие выплаты впервые в 2023 году, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Когда казахстанец официально трудоустроен, его работодатель уплачивает за него все положенные взносы и отчисления, в том числе и в Государственный фонд социального страхования.

Именно из этого фонда казахстанец сможет получить компенсацию, если по какой-либо причине потеряет работу. Таких по состоянию на 1 февраля в стране насчитывалось порядка 33,5 тыс. граждан, причем почти половина из них, 14,3 тыс. человек, выплаты на случай потери работы получили впервые именно в 2023 году.

Стоит отметить, что в январе эти соцвыплаты были назначены уже в увеличенном размере. Напомним, с 1 января в рамках проекта Социального кодекса РК размер компенсации, которую могут получить потерявшие работу казахстанцы, был увеличен на 13%.

Таким образом, потерявший работу казахстанец сможет получать выплаты из ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода и более сроком от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Как получить выплаты из ГФСС

Важно понимать, что, потеряв работу, казахстанец не сразу сможет получить компенсацию из фонда. Перед тем, как выплаты будут назначены, ему придется зарегистрироваться в качестве безработного.

Для этого нужно сделать несколько простых шагов:

зарегистрироваться на портале Электронного правительства;

зайти в раздел "Трудоустройство и занятость" и выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнить все поля и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

ЦОН в ответ пришлет заявителю подходящие вакансии;

если после этого работа все равно не будет найдена, гражданину в течение трех рабочих дней будет присвоен статус безработного.

Отметим, что данную процедуру также можно пройти на сайте Электронной биржи труда.

В обоих случаях заявителю придет SMS-сообщение от Минтруда, в котором его попросят дать согласие на назначение выплаты. В случае положительного ответа она будет назначена автоматически.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2010406-skolko-kazahstantsev-ofitsialno-stali-bezrabotnymi-s-nachala-goda/