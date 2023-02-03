Скольким казахстанцам автоматически назначили пособия и соцвыплаты

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане с начала осени в пилотном режиме работала "Цифровая карта семьи" – система, с помощью которой пособия и социальные выплаты нуждающимся начали назначать проактивно. О том, сколько всего граждан таким образом получили услуги, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С 1 сентября в стране в пилотном режиме была запущена "Цифровая карта семьи". Эта система автоматически собирает все сведения о казахстанцах в единую базу, после чего определяет семьи, которые нуждаются в финансовой поддержке от государства.

Как сообщают представители Минтруда, всего в системе представлены 80 критериев для оценки уровня благосостояния семей, по которым определяется, кому из граждан какие меры требуются. Всего за время тестирования системы в проактивном формате, то есть без прямого участия самих получателей, было назначено порядка 30 тыс. выплат.

Однако на самом деле потенциальных получателей было намного больше. Как отметили в ведомстве, за период апробации было направлено 77 тысяч SMS-сообщений для получения согласия на оказание государственных услуг в проактивном формате, то есть более чем в два раза больше, чем в итоге было назначено выплат.

Почему граждане не получили пособия

Скорее всего, такое различие между цифрами связано не с самой системой, а с действиями казахстанцев.

Дело в том, что "Цифровая карта семьи", обнаруживая потенциального получателя выплат, высылает на его номер, который зарегистрирован в Базе мобильных граждан, SMS-сообщение с предложением оформить госуслугу.

Возможно, некоторые из граждан могли не заметить сообщение или посчитать, что это обман или розыгрыш. Также есть те, кто регистрировал в базе один номер телефона, а сейчас пользуется другим.

В итоге SMS просто не дошло до получателя. Не стоит исключать и простую ошибку – возможно, кто-то из пользователей случайно отказался от проактивного назначения или же просто удалил сообщение.

В любом случае всем этим гражданам переживать не стоит – отказавшись от проактивного назначения выплат, они не теряют права на их получение. Пособия и другие социальные выплаты они по-прежнему могут оформить в ЦОНе, через портал Электронного правительства или другими доступными способами.

Напомним, с начала 2023 года "Цифровая карта семьи" начала работать в полную силу. Сейчас с помощью нее в проактивном формате назначают 9 пособий и соцвыплат:

на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;

на случай потери работы;

по потере кормильца;

родителю или опекуну, воспитывающему ребенка с инвалидностью;

по инвалидности;

многодетным семьям;

многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»;

адресная социальная помощь.

Но на этом работа не закончится, в последующие годы планируется расширять перечень госуслуг. В 2024 году в систему добавят государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования, а с 2025 года планируется охватить все виды государственных услуг в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2007927-skolkim-kazahstantsam-avtomaticheski-naznachili-posobiya-i-sotsvyplaty/