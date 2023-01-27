Беременные казахстанки смогут получать дородовые выплаты за один час

Беременная женщина. Иллюстративное фото: freepik.com

В правительстве подняли вопрос удобства услуг для рожениц, оказание которых растягивается на недели. Как планируют решить эту проблему, рассказали на расширенном заседании Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Социальная сфера Казахстана за последние годы сделала большой шаг вперед и стала намного удобнее и "дружелюбнее" к рядовым гражданам. Многие услуги можно получить дистанционно, а некоторые соцвыплаты и пособия назначаются в проактивном формате, то есть без прямого участия самого получателя.

Однако в секторе госуслуг все равно достаточно проблем. Так, например, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поднял вопрос удобства оказания услуг роженицам.

По его словам, сейчас беременные казахстанки сталкиваются с многочисленными системными сложностями при попытке получить нужную им услугу.

"Расскажу на примере рождения ребенка. Основные проблемы в этом процессе – это отсутствие понимания, куда идти за консультацией, как встать на учет и получить дородовые выплаты. То есть множество непонятных процессов, тогда как основная нужда матерей – это удовлетворение базовых потребностей", – объяснил Багдат Мусин.

На этом проблемы у казахстанских мам не заканчиваются. Даже если роженица разобралась и подала все необходимые документы на получение услуг, срок их оказания слишком долгий. Например, чтобы получить дородовые выплаты, казахстанки должны ждать целых 15 дней.

Как сообщил чиновник, в текущем году планируется радикально сократить этот срок – до одного часа.

Аналогичное изменение предлагается внести и в механизм назначения пособия по уходу за ребенком. Сейчас казахстанские мамы могут очень долго ждать поступления средств, а если роды были сложные, то им нужно еще нести дополнительный больничный лист для оформления выплат.

В министерстве видят следующее решение этой проблемы: в момент рождения ребенка будет автоматически сгенерирован его ИИН, вследствие чего в течение трех дней его мама получит полагающуюся ей выплату по уходу за ребенком.

"На каждом этапе жизненного цикла гражданин взаимодействует с государством. Наша стратегическая задача – разобрать каждую жизненную ситуацию, в каждом жизненном этапе, понять, через что вынужден проходить простой человек, и все эти трудности перевести в нормальной, удобный и понятный процесс для гражданина", – объяснил важность изменений министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2006973-beremennye-kazahstanki-smogut-poluchat-dorodovye-vyplaty-za-odin-chas/