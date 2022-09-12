Кому из казахстанских декретниц не будут назначаться соцвыплаты

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В Казахстане работающие матери при выходе в декретный отпуск могут рассчитывать на получение социальных выплат по уходу за ребенком. С нового года правила таких выплат изменятся. О том, какие изменения ждут казахстанских родителей, рассказали в Государственном фонде социального страхования (ГФСС).

С 2023 года в рамках проекта "Социальный кодекс РК" предусматривается реализация различных мер поддержки материнства и детства. В частности, будет увеличен срок, в течение которого родители, воспитывающие младенцев, будут получать государственные пособия и соцвыплаты из ГФСС.

Однако, помимо этого, предусматриваются и другие изменения, которые касаются непосредственно работающих родителей и их социальных выплат.

На данный момент один из родителей после рождения ребенка может обратиться за социальной выплатой на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до одного года из ГФСС. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года до даты рождения ребенка. В новом году срок этой выплаты увеличится до полутора лет.

При этом не все работающие родители имеют право на получение соцвыплат из фонда. Деньги будут получать только те, за кого производили социальные отчисления не менее шести месяцев за последние два года до рождения ребенка.

Если у родителя нет необходимого трудового стажа, то он не сможет получать соцвыплаты из ГФСС. Вместо этого ему будет назначено государственное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Оно, как правило, меньше социальной выплаты и зависит не от зарплаты родителя, а от месячного расчетного показателя.

Вместе с этим изменятся и правила соцвыплат из ГФСС. Они будут поступать родителю даже в том случае, если он выйдет на работу. В этом случае сумма будет равна размеру пособия из бюджета. На текущий же момент такого правила нет – если родитель, получающий соцвыплаты, выйдет на работу, они автоматически прекращаются.

Напомним, в Казахстане в пилотном режиме работает цифровая карта семьи – система, благодаря которой казахстанцам больше не нужно собственноручно подавать заявки на получение тех или иных пособий и соцвыплат – все будет происходить автоматически, без участия человека. Это касается и выплат родителям, которые воспитывают младенцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1987327-komu-iz-kazahstanskih-dekretnits-ne-budut-naznachatsya-sotsvyplaty/