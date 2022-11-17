Как изменились пособия для многодетных семей в Казахстане за год

Ребенок и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждая многодетная семья в Казахстане может рассчитывать на получение государственных пособий, которые полагаются им независимо от уровня дохода. О том, сколько денег в текущем году было выплачено таким семьям и изменились ли размеры выплат за год, узнали журналисты NUR.KZ.

С начала 2022 года выплатами государственного пособия по многодетности, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, охвачено 496,6 тыс. семей. Всего за десять месяцев им было выплачено 283,7 млрд тенге.

Только в октябре эти пособия получили 494 тыс. семей на общую сумму 29,9 млрд тенге.

Стоит отметить, что размер пособия по многодетности в первую очередь зависит от количества в семье несовершеннолетних детей и студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Также на него влияет и размер месячного расчетного показателя (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, который с апреля текущего года равен 3 180 тенге.

Учитывая эти критерии, размеры пособия на текущий год установлены следующие:

четыре ребенка – 50 975 тенге ;

; пять детей – 63 727 тенге ;

; шесть детей – 76 479 тенге ;

; семь детей – 89 231 тенге.

Если в семье восемь и более детей, то на каждого ребенка выделяется по 12 720 тенге. Таким образом, за восемь детей полагается государственное пособие в размере 101 760 тенге, за 12 детей – 152 640 тенге, за 16 – 203 520 тенге и так далее.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Увеличился ли за год размер пособия

Как уточнялось ранее, размер пособия по многодетности зависит не только от количества детей, но также и от размера МРП. В прошлом году он был равен 2 917 тенге. Учитывая тот факт, что его дважды увеличивали в 2022 году, можно также говорить и о росте пособий по многодетности.

Это подтверждается и прошлогодними данными. Так, например, в октябре 2021 года многодетным матерям было выплачено 24,9 млрд тенге.

При этом сами размеры пособий были следующими:

четыре ребенка – 46 760 тенге ;

; пять детей – 58 457 тенге ;

; шесть детей – 70 154 тенге ;

; семь детей – 81 852 тенге.

Дальше на каждого ребенка выделялось по 11 668 тенге, то есть семье, где есть восемь детей выплачивалось 93 344 тенге, а 16 детей – 186 688 тенге.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что за год размер пособий по многодетности заметно увеличился.

Более того, за 10 месяцев прошлого года этими пособиями было охвачено 443,9 тыс. семей на общую сумму 235 млрд тенге, а значит увеличились не только выплаты, но и число многодетных семей в Казахстане.

Напомним, в рамках проекта Социального кодекса РК, с 2023 года в стране планируется дифференцировать размер пособий для многодетных матерей, которые имеют соответствующие награды. В связи с этим выплаты для некоторых из них увеличатся в размере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1997591-kak-izmenilis-posobiya-dlya-mnogodetnyh-semey-v-kazahstane-za-god/